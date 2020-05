Pääkirjoitus: Ikääntyneet isovanhemmat ovatkin paljon enemmän kuin pelkkiä koronan mahdollisia uhreja – perheiden kesäarki ei pyöri ilman heitä

Lapsiperheiden vaikea korona-arki kesällä paljastaa isovanhemmuuden todellisen arvon.

Koronakriisi on outo kriisi senkin takia, että asioiden merkitykset ja painoarvot muuttuvat kriisin kestäessä.

Näin on käymässä yli 70-vuotiaille.

Koronapandemian alussa heitä pyrittiin suojelemaan eristämällä ja tapaamisia rajoittamalla. Ne olivat suosituksia, mutta moni yli 70-vuotias ja hänen omaisensa otti rajoitukset pakkona. Kun virus on Suomessa pysynyt hyvin aisoissa, hyväkuntoisten ”ikäihmisten” tyytymättömyys on kasvanut, vaikka suosituksia on jo höllennetty. Toisaalta nuoremmat sukupolvet kokevat rajoitukset ahdistavina, ja syyttävä sormi osoittaa helposti vanhempien sukupolvien suuntaan.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella rajoitusten mielekkyys nousee väistämättä esiin niillä alueilla, joissa ei ole lainkaan havaittuja tartuntoja.

Suomi siirtyi hämmästyttävän nopeasti maatalouteen perustavasta agraarikulttuurista moderniksi teollisuusmaaksi. Sillä oli hintansa. Raju muuttoliike kaupunkeihin katkaisi ikiaikaiset perhesiteet: isovanhemmat eivät enää olleetkaan samassa taloudessa hoitamassa jälkipolvia, vaan jossakin kaukana.

Moni vietti silti viikonloppuja ja loma-aikoja isovanhempien hoivissa.

Isovanhempien apua tarvitaan, kun koulut loppuvat ja oppilaat siirtyvät kesälaitumille. Kesälaidun tarkoittaa vapauden ja harrastusleirien lisäksi myös mummolaa tai vaarilaa. Hyväkuntoiset isovanhemmat ovat korvaamaton apu silloin, kun vanhempien työt jatkuvat tai lomat ovat myöhemmin kesällä. Myös talvisin isovanhemmat hoitavat lasten kuljetuksia harrastuksiin.

Nyt kaikki on toisin. Koronarajoitusten takia hoito ja kuljetukset eivät välttämättä onnistu: seurauksia ja riskejä täytyy miettiä tarkasti.

Moni isä tai äiti on pitänyt lomansa jo ennakkoon koronan takia. Edessä voi olla työntäyteinen kesä etänä tai työpaikalla ilman, että lapsille on tarjolla hoitoa, harrastuksia tai isovanhempien tukea. Monissa perheissä pinna on jo venynyt äärimmilleen kolmen kuukauden etätyöjaksossa, jolloin kodeissa on hoidettu lasten koulut, ruokailut ja omat työt – rinnakkain.

Lisäksi voi olla lomautus- tai irtisanomisuhka niskassa.

Kaikissa perheissä pandemia-arjen pyörittäminen ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Joissakin kunnissa asiaan on jo reagoitu. Päiväkoteja on enemmän auki myös kesällä. Vanhempainliitosta ja Mannerheimin lastensuojeluliitosta muistutetaan, että jos on hätä, apua voi pyytää joko kunnan sosiaalitoimistosta tai järjestöistä (Yle 26.5.).

Apuun kannattaa tarttua.

Asiantuntijoiden mukaan koronavirus elää keskuudessamme vielä pitkään.

Vasta rokote katkaisee viruksen lennon varmasti, ja sitä ei ole tulossa lähiaikoina, ehkä vasta ensi vuonna. Koronakriisin pitkittyessä sukupolvien välinen vastakkainasettelu voi kärjistyä. Siitä on jo merkkejä ilmassa.

Koronapandemia kuitenkin paljasti, että eläkeiässä olevien ikääntyneiden merkitys yhteiskunnassa on paljon isompi kuin olla pelkkä koronan potentiaalinen uhri.