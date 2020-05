Pääkirjoitus: Ratkaisu EU:n elpymisrahastoon liittymisestä pistää hallituksen puun ja kuoren väliin

Suomalaisilla on oikeus odottaa pääministeri Sanna Marinilta selkeitä ja rehellisiä vastauksia hankaliin kysymyksiin yhteisvastuusta.

Euroopan unionin komission puheenjohtajalta Ursula von der Leyenilta odotetaan keskiviikkona esitystä elpymisrahastosta, joka tukisi koronapandemiasta pahiten kärsineitä alueita ja toimialoja talouden äkkipysähdyksen aiheuttamassa kriisissä.

Saksan ja Ranskan omassa ehdotuksessa elpymisrahasto perustettaisiin EU:n budjetin tilapäiseksi laajennukseksi ja rahoitettaisiin EU:n nimiin otettavalla velalla. Rahaston kooksi kaksikko esittää 500 miljardia euroa. Ennakkoarvioiden mukaan von der Leyen saattaa ehdottaa jäsenmaille yli 1 000 miljardin euron summaa ja kompromissina tuen jakamista sekä lainoin että lahjoituksin. Suomen takausvastuut olisivat molemmissa malleissa huomattavat.

Suomi ei ole liittynyt Itävallan, Hollannin, Ruotsin ja Tanskan nuukien maiden ryhmään, joka on asettunut vastustamaan Saksan ja Ranskan ehdotusta. Hallituksen kanta on vielä pimennossa. Pääministeri Sanna Marin (sd) ei kertonut Suomen linjasta esiintyessään presidentti Sauli Niinistön isännöimissä Kultaranta-keskusteluissa sunnuntaina. Omaa näkemystään Marin valotti toteamalla, että Euroopan maiden pitää tulla pois poteroista ja kyetä tulemaan toisiaan vastaan. Niinistö puolestaan varoitti velkapommista ja rahan ”tyhjästä nyhjäisemisestä” mutta antoi ymmärtää, että elpymisrahasto voisi olla hyväksyttävä ratkaisu, jos se jää kertaluontoiseksi.

Ratkaisu Suomen linjasta on poliittisesti erittäin vaikea, sillä elpymisrahasto on askel kohti fiskaali­unionia ja liittovaltiota, eivätkä EU-sopimukset salli yhteisvastuuta jäsenmaiden omista veloista. Asetelma ei ole perinteinen hallitus vastaan oppositio: yhteisvastuun ja tulonsiirtojen hyväksyminen on tuskallista sekä sosiaalidemokraateille, keskustapuolueelle että oppositio­puolue kokoomukselle. Perussuomalaiset puolestaan saisivat rahastoon liittymisestä vahvan poliittisen aseen hallitusta vastaan.

” Ratkaisu Suomen linjasta on poliittisesti erittäin vaikea.

Rahastoa voi perustella solidaarisuudella ja EU:n yhteisellä edulla – mitä yhtenäisempi unioni on, sitä vahvempi se on kiristyvässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Ikävä kyllä, EU-maiden on hyvin hankala löytää yhteistä säveltä. Jos yhteisvastuuseen ja tulonsiirtoihin mennään, nousee unionin vastustus jäsenmaissa. Jos taas ei mennä, on kriisi­apua tarvitsevien maiden pettymys kova. Molemmissa tapauksissa kansallismielisten ja EU-vastaisten populistipuolueiden suosio kasvaa.

Hallituksen on pian otettava kantaa siihen, hyväksyykö Suomi entistä suuremmat tulonsiirrot ja talouspoliittisen yhteisvastuun. Ja jos hyväksyy, on hallituksen perusteltava, miksi Suomi avustaa taloutensa huonosti hoitaneita maita samalla, kun täällä jo keskustellaan kriisin jälkeisistä veronkorotuksista ja säästöistä. Vaikka kysymykset ovat vaikeita, on suomalaisilla oikeus rehellisiin ja selkeisiin vastauksiin.