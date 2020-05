Pääkirjoitus: Hallituksen lopun ajan merkkejä ilmassa – politiikan pommi sihisee jo

Onko hallituksen lopun ajan merkkejä ilmassa, kun julkisuuteen tulee tietoja pääministeri Sanna Marinin ja valtiovarainministeri Katri Kulmunin heikoista väleistä? Pääministerin ja valtiovarainministerin suhde on hallituksen tärkein.

Nyt sen voi viimeistään sanoa: pommi odottaa syksyllä.

Kyse ei ole mistään armeijan pommista, vaan siitä, että sytytyslanka on alkanut rätistä hallituksen sisällä. Hallituspuolueiden kiistat ovat jääneet toistaiseksi koronakriisin varjoon, mutta jo pitkään on tihkunut tietoa, että kaikki ei ole hallituksessa kunnossa.

Kyse on siis poliittisesta pommista.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hermostumisista on liikkunut tietoja pitkään, mutta nyt niitä kuulee yhä enemmän.

Suomen Kuvalehden (SK 21. 5.) mukaan Marin oli luonnehtinut valtiovarainministeri Katri Kulmunia (kesk) Sdp:n eduskuntaryhmän kokouksessa ”maanvaivaksi”. Marinin kerrotaan epäilleen Kulmunin kykyjä, kun tämä oli pantannut kantaansa hallituksen hoitajamitoitusneuvotteluissa. Kyse on siis siitä, että hoitajamitoitus pitäisi kirjata 0,7 hoitajaan vanhusta kohden.

Kulmunia moititaan siis osaamattomaksi. Pääministerin ja valtiovarainministerin välisen suhteen pitäisi olla vahvin, aivan välttämätön linkki hallituksen sisällä. Ellei se toimi, ongelmia on luvassa. Se on oikeastaan hallituksen lopun alku. Mitään hyvää se ei lupaa.

Keskustasta kuuluu puolestaan ääniä, ettei elämä itsepäisen Marininkaan kanssa ole mitään karkinsyöntiä. Tilannetta ei helpota, että Sdp:ssä tuntuu olevan useita linjoja, ja kokonaisuus on hukassa. Keskustasta viestitään myös, että Marinin esikunta eli kabinetti on ammattitaidotonta ja Marinin ”iso johtaminen” on hukassa.

Kyse on siitä, että puolueissa herätään pikku hiljaa siihen, mitä syksyllä on edessä. Kaikille kaikkea mannaa luvannut, ex-pääministeri Antti Rinteen (sd) kasaama hallitusohjelma saa kovaa kyytiä, kun syksyllä aletaan laskea ääneen, millainen hinta koronalle tulee.

Kulmuni arvioi (Ilta-Sanomat 30. 4.), että ”tukka nousee pystyyn”, kun koronalaskua miettii. Hänen mukaansa hintalappu on on kymmenissä miljardeissa. Suomi selviää, jos ensimmäinen luku ei ole kolmonen. Eli kipuraja on 30 miljardia.

Sekin joudutaan ottamaan huomioon, että korot mahdollisesti nousevat, jolloin valtion velan hoitokulut kasvavat.

Elokuun budjettiriihessä on ensimmäinen kova paikka. Silloin esille nousee paitsi hoitajamitoitus myös ilmainen toisen asteen koulutus, jonka järkevyyttä varsinkin keskustassa näissä oloissa epäillään.

Muut puolueet ovat jääneet statisteiksi – ja jäävätkin. Ehkä kaikki eivät syksyä poliittisesti kestä, vasemmistoliittoa epäillään eniten. Hallituksen hajoamista ensi syksynä mietitään eduskunnassa jo yleisesti.

Lisämausteensa tuovat syksyyn siirretyt puoluekokoukset. Sdp:llä puoluekokous on elokuun lopulla, keskustalla syyskuussa. Asiat muuttuvat ideologisiksi, kun profiilia etsitään.

Lisäksi puolueet valmistautuvat ensi kevään kuntavaaleihin.

Myös nimityspolitiikka syö luottamusta. Sdp:n väistyvä puheenjohtaja Rinne on käynyt omaa sotaansa valtiovarainministeriön alivaltiosihteeriä Päivi Nergiä vastaan, joka on Kulmunin ehdokas valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi.

Samaan aikaan työministeri Tuula Haatainen (sd) on ilmeisesti jo luvannut työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön paikan Sdp:n omalle pojalle, Rinteen entiselle valtiosihteerille Raimo Luomalle (sd). Luoma on myös entinen Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja. Luoman nimitys on täysin umpipoliittinen.

Eli harmoniaa ei ole luvassa, kun syksy koittaa. Päinvastoin. Silloin voisi olla jo hätätilahallituksen paikka. Mutta lähtisikö Sdp hallitukseen kokoomuksen ja keskustan kanssa? Tällaisia asioita joudutaan miettimään nyt.