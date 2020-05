Pääkirjoitus: Kuluttajien pelko on taltutettava

Ihmisten luottamus omaan talouteen pitää saada palautettua kaiken tämän epävarmuuden keskellä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi pelkäävänsä syksyä (IS 16.5.). Hänen mukaansa Suomessa on syytä varautua siihen, että koronatilanne on syksyllä mittavasti huonompi kuin toistaiseksi on nähty. Lintilän pelko on helppo ymmärtää, koska tuollaisen syksyn varalle pitää tehdä jo kiivaasti suunnitelmia.

Häntä huolestuttaa, mitä yrityksissä ja Suomessa yleisestikin tapahtuu, jos epidemian toinen aalto iskee syksyllä päälle rajusti.

Lintilä sanoo, että ”avainkysymys on, miten saamme murskattua koronan pelkokertoimen”. Koronatilanteessa ratkaisun avaimet ovat siinä, miten ihmisten luottamus omaan talouteen saadaan palautettua kaiken tämän epävarmuuden keskellä. Jos ihmiset eivät uskalla kuluttaa, rajoitusten purkamisen hyöty jää vajaaksi.

Luottamuksen palauttaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Uusin Tilastokeskuksen tieto kuluttajien luottamuksesta on huhtikuun lopulta ja se näytti, että luottamus oli painunut koko mittaushistorian pohjalukemiin. Tämä on helppo ymmärtää, sillä tuossa vaiheessa koronakriisi oli ehtinyt jo jyllätä jonkin aikaa ja epävarmuus tulevasta oli todella suurta.

Korona ei kuitenkaan ole iskenyt kaikkien talouteen samalla voimalla. Taloussanomat (15.5.) selvitti verkkokyselyllä, miten korona on vaikuttanut ihmisten talouteen. Kyselyyn vastasi verkossa yli 8 000 ihmistä toukokuussa. Neljännes vastanneista oli joutunut karsimaan menoistaan koronan vuoksi. Yleisin syy tulojen pienenemiseen oli lomautus.

Lomautusuhan alla onkin noin 500 000 ihmistä. Toisaalta lomautus on pelastanut aika monta työpaikkaa, sillä toistaiseksi yritykset ovat pyrkineet sopeutumaan koronakriisiin nimenomaan lomauttamalla. Suuri huoli syksystä on, että tilanne ei helpota ja siirrytään irtisanomisiin. Se olisi niin yksilöiden, yritysten kuin kansantaloudenkin kannalta erittäin huono asia.

Moni arvostelija on ollut sitä mieltä, että yritystuet jakaantuivat aluksi väärin. Hallituksen puolustukseksi on sanottava, että Business Finlandin ja ely-keskusten kautta rahaa saatiin nopeasti liikkeelle. Vaikka tuet eivät osuneet täysin optimaalisesti oikeille yrityksille, asiassa viivyttely olisi tehnyt vielä pahempaa jälkeä.

On selvää, että Suomessa on pakko pyrkiä palautumaan mahdollisimman paljon normaaleihin oloihin. Se on varmasti kaikkien toive. Sekin olisi erittäin tavoiteltavaa, jos hallitus pystyy poistamaan ihmisten pelkoja niin, että ihmiset alkavat luottaa omaan talouteensa ja toimia normaalisti. Tietenkin turvallisuudesta huolehtien.