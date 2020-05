Pääkirjoitus: Aika on ollut rajua – kestetään vielä hetki

Yksilöt, perheet ja työyhteisöt, kaikki ovat joutuneet korona-ajassa koville. Me selviämme tästä kuitenkin yhdessä, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Korona-aika on laittanut valtaosan meistä varsin koville. Niin yksilöinä, perheinä, työyhteisöinä kuin kansakuntanakin. Jokaisella meistä oli vuoden alussa joku ajatus, millainen tästä vuodesta tulee, mutta tuskin kukaan oli varautunut nykymenoon.

Olemme saaneet lukea monenlaisia raportteja ja ennusteita siitä, miten pandemia etenee. Keskeistä niissä on, että kukaan ei varmasti tiedä. Juuri se tekee tästä monelle niin raskasta. Olisi paljon helpompaa, jos tiedossa olisi tarkka päivä, milloin korona on voitettu.

Tällä viikolla päästiin kuitenkin hieman lähemmäs normaalia arkea. Peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa valtaosa lapsista palasi lähiopetukseen. Ei kaikille, mutta monille lapsille, se oli mieluisa asia. Myös monessa kodissa hengähdettiin helpotuksesta: arkeen palasi hetkeksi joku rytmi.

Kesäkuun alussa tulee seuraava merkittävä siirtymä, silloin yhteiskuntaa avataan lisää. Tuo on se hetki, jolloin joudumme tosissamme tasapainottelemaan kultaisella keskitiellä. Moni kaipaa valtavasti sosiaalisia kontakteja ja ihmisen tapaamista kahviloissa, ravintoloissa ja erilaisissa harrastuspaikoissa. Myös yrittäjät odottavat, että he saavat hallituksen päätöksellä suljetut yrityksensä jälleen auki.

Tuossa innossa meidän on koko ajan muistettava, että emme elä vielä läheskään normaalioloissa. Omaa ja kanssaihmisten turvallisuutta on mietittävä jatkuvasti. Siinä on itse kullakin taiteilemista, miten arkeaan alkaa kesäkuussa elää.

Suorastaan pelottava on se kuva, joka taloudesta nyt piirtyy. Viime viikolla julkaistiin niin sanottujen talousviisaiden raportti, jonka laatimista johti työelämäprofessori Vesa Vihriälä. Raportti on ruodittu moneen kertaan julkisuudessa. Se sisältää pelottavan sanaparin ”menetetty vuosikymmen” ja puhuu sellaisen uhasta. Se tarkoittaisi Suomen hyvinvointiyhteiskunnalle rajuja aikoja.

Jo tässä vaiheessa itse kunkin on syytä sisäistää, että joudumme kaikki luopumaan jostain nykyisistä eduistamme. Kun akuutein kriisivaihe on ohi, poliitikot joutuvat tekemään erittäin kipeitä ratkaisuja. Asia ei kaunistelemalla parane.

Jo nyt voi sanoa, että tästä ajasta tulee ainakin nuorille sukupolvikokemus. Moni on odottanut kovasti koulusta valmistumista, mutta eri koulutusasteiden valmistujaisjuhlat poikkeavat tänä keväänä kovasti totutusta. Pitää keksiä uusia tapoja juhlia. Sama pätee kesän rippijuhliin, häihin, syntymäpäiviin. Koronaa on mietittävä joka käänteessä.

Aika koettelee myös ihmisten mielenterveyttä. Moni kokee yksinäisyyttä, osaa pelottaa, ahdistaa, masentaa. Kun kukaan ei tiedä koronakriisin kestoa, mielenterveyden ammattilaiset neuvovat pitämään yhteyttä läheisiin ja kiinni arjen rutiineista. Ne auttavat eteenpäin.

Ikäihmiset miettivät, milloin he näkevät lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Monessa perheessä ikävä on puolin toisin kova. Pääseekö tänä kesänä mummolaan? Miten siellä voi olla turvallisesti? Kukaan ei halua viedä tuliaisena virusta.

Kaiken tämän jälkeen – me selviämme kyllä. Suomi on yksi maailman toimivimmista yhteiskunnista. Jos ette usko minua, uskokaa talousviisaita. Niin hekin kirjoittavat raportissaan.

Helppoa tämä aika ei ole ja monessa kodissa väsymys painaa jo. Silti me selviämme. Kestetään vielä hetki.