Esitys ravintoloiden avaamisesta on tulossa eduskuntaan ensi tiistaina.

Moni kansalainenkin kaipaa jo ammattilaisen kattamaan pöytään.

Torstaina avattiin koulut ja työmatkaliikenne käynnistyi Suomen rajojen yli. Seuraava iso askel koronarajoitusten purkamisessa on ravintoloiden avaaminen. Hallitus on kertonut, että ravintolat voidaan avata ”hallitusti ja asteittain” kesäkuun alussa, mutta tarkat suunnitelmat eivät ole vielä selvillä. Esitys ravintoloiden avaamisesta on tulossa eduskuntaan ensi tiistaina.

Erilaisia vaihtoehtoja avaamisen vaiheistamisesta on kuitenkin jo ollut esillä. Esimerkiksi voitaisiin rajoittaa aukioloaikoja, asiakasmäärää ja anniskeluoikeuksia sekä määrätä asiakkaiden välille turvavälit. Rajoituksiin on pohdittu myös alueellisia eroja, mutta sen haittapuolena voi olla päätyminen monimutkaiseen rajoitushimmeliin.

Tiedetään, että virus on levinnyt tehokkaasti tietyissä baareissa ja yökerhoissa. Myös lähekkäin istumiseen liittyy riskejä. Juhlatuulella oleva ravintola-asiakas unohtaa helposti turvavälit, joten on ymmärrettävää, että yökerhoja ei välttämättä haluta avata heti ensimmäisessä vaiheessa.

Ravintolat ovat kuitenkin suuressa ahdingossa, ja moni yrittäjä taistelee romahduksen partaalla. Vaikka moni on pikavauhtia ryhtynyt valmistamaan noutoruokaa ja valmisannoksia kauppoihin, eivät hätätoimet paikkaa kassassa ammottavaa lovea.

Moni kansalainenkin kaipaa jo ammattilaisen kattamaan pöytään, mutta ravintoloissa käydään myös muista kuin ruokaan liittyvistä syistä: maakunnissa esimerkiksi huoltoasemien ravintolat ovat tärkeä sosiaalisen elämän keskus.

Terveydelliset syyt menevät kaiken edelle, mutta kun rajoituksia katsotaan muutenkin voitavan purkaa, on ravintoloiden avaaminen luonnollinen seuraava askel. Vaiheistaminen ei ole helppo tehtävä: jos rajoitukset jatkuvat liian tiukkoina eikä avaaminen ole kannattavaa, yrittäjien ahdinko jatkuu.

Jos rajoituksia höllätään liikaa, ravintoloista ja kuppiloista voi tulla pelättyjä viruslinkoja. Kunhan varotoimet ovat selväsanaisia ja oikein suunnattuja, ravintoloiden avaaminen on kuitenkin paikallaan – semminkin kun orastava terassikausikin helpottaa turvavälien ylläpitämistä.