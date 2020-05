Pääkirjoitus: Putin salailee koronakaaosta – Suomen syytä seurata tarkkaan tapahtumia itärajan takana

Tiistaina tuli myös tieto, että presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov (vas.) on sairastunut koronavirukseen ja on hoidettavana sairaalassa.

Venäjältä viime päivinä tihkuneiden koronauutisten valossa voi sanoa, että maassa on vallalla paljon suurempi koronakaaos kuin meillä Suomessa vielä edes käsitetään.

Tiistain traagisin koronauutinen Venäjältä oli jo toinen sairaalapalo, jonka kerrotaan saaneen alkunsa viallisesta hengityskoneesta.

Pietarin tulipalossa menehtyi viisi koronapotilasta. Moskovassa menehtyi vastaavanlaisessa tulipalossa jo yksi koronapotilas lauantaina.

UPZ-tehtaan uusien hengityskoneiden piti olla yksi Venäjän koronataistelun tukipilareista. Presidentti Vladimir Putin lähetti Aventa M -koneita vastikään suurieleisesti jopa Yhdysvaltoihin koronavirusavuksi. Nyt koneet ovat kuitenkin käyttökiellossa ja sadat koronapotilaat uhkaavat jäädä ilman tehohoitoa.

Jos Venäjä olisi demokratia, hengityskoneskandaali heiluttaisi jo Kremlin valtarakenteita. Näin suoraviivaisesti asiat eivät kuitenkaan Venäjällä mene.

Jo nyt voi kuitenkin ennustaa, että Putinin hallinnolla on edessään vielä monta ikävää koronayllätystä. Tyytymättömyys Putinia kohtaan kasvaa ja maan terveydenhuoltojärjestelmää uhkaa romahdus, joten Kremlillä ei ole edessään helppo kesä ja syksy.

Suomen kannattaakin seurata Venäjän tapahtumia tarkalla silmällä. Kestänee kauan ainakin se, ennen kuin itäraja voi olla taas normaalisti auki ihmisten tulla ja mennä.

Yli maaliskuun puolivälin Putin keskittyi vakuuttelemaan, että koronavirustilanne on viranomaisten hallussa. Käytännössä Putin pelasi kuitenkin tuolloin pahimmanlaatuista venäläistä rulettia.

Rauhoittelun taustalla oli Putinin halu järjestää kaksi hänelle itselleen erittäin tärkeää tapahtumaa: kansanäänestys perustuslaista ja voitonpäivän paraati.

Molemmat tapahtumat Putin joutui lopulta perumaan, mutta Punaisen torin sotilasparaatin harjoituksissa ehti sairastua sitä ennen jo satoja sotilaita. Voitonpäivän puheessaan Putin ei maininnut silti sanallakaan koko koronavirusta, mikä kertoo omaa kieltään venäläisestä vaikenemisen perinteestä.

Tilastojen mukaan Venäjällä on nyt yli 230 000 covid-19-sairastunutta ja kuolleita on yli 2 100. Oppositiomedian mukaan tilastoja vääristää se, että huomattava osa kuolemista on kirjattu muiden sairauksien piikkiin.

Samaan aikaan lääkäreiden joukkoirtisanoutumisia tapahtuu eri puolilla Venäjää. Yksinomaan Kaliningradissa peräti 350 terveydenhuollon työntekijää on kieltäytynyt työskentelemästä koronasairaaloissa.

Irtisanoutuneiden mukaan henkilökunta joutuu välittömään hengenvaaraan hoitaessaan koronapotilaita puutteellisella varustuksella. Yhteensä 170 lääkäriä ja sairaanhoitajaa onkin jo menehtynyt koronaviruksen vuoksi.

Selvää on tällä hetkellä vain se, että Venäjän koronavirustilanne ei ole kenenkään hallinnassa. Maan tiedotusvälineet eivät ole myöskään pystyneet uutisoimaan läheskään kaikista koronakäänteistä, sillä esimerkiksi lääkärit ovat kertoneet joutuneensa vaientamisen ja painostuksen kohteeksi.