Pääkirjoitus: Yllättävä seksiskandaali voi auttaa Donald Trumpin vaalivoittoon – Joe Bidenin menestys on nyt naisäänestäjien varassa

Jos Donald Trump halutaan kaataa, demokraattien pitäisi saada kannattajansa äänestämään Joe Bidenia – seksiskandaalista huolimatta.

Pyytämättä ja yllättäen tullut skandaali voi toimia Donald Trumpin eduksi presidentinvaaleissa.

Yhdysvaltain demokraattipuolueen johto näytti saavan mitä halusi. Joe Biden on käytännössä varmistanut valintansa puolueen presidenttiehdokkaaksi. Hän on pärjännyt hyvin Trumpia vastaan kannatuskyselyissä.

Maltillisen Bidenin toivotaan vetoavan valkoisen keskiluokan miehiin ja duunariäänestäjiin, jotka nostivat Trumpin valtaan. Toisaalta Barack Obaman entisellä varapresidentillä on mustien äänestäjien tuki. Demokraattijohdon painajainen oli, että vasemmistolainen Bernie Sanders olisi noussut ehdokkaaksi.

Hänen pelättiin karkottavan keskiluokan. Trumpin voitto olisi katettu.

Trump selvästi pelkää Bidenia.

Viime vuonna hän painosti Ukrainaa mustatakseen Bidenin poikaa Hunteria tämän sikäläisistä bisnesyhteyksistä. Epäonninen hanke johti Trumpin melkein oikeudenkäyntiin virkarikoksesta. Hunter Bidenilla on ollut bisnesyhteyksiä myös Kiinaan. Trump pyrkii nyt leimaamaan isän ”Peking-Bideniksi”. Tätä pidetään yhtenä syynä Trumpin kasvavaan Kiina-vastaisuuteen.

Tosin esiin on kaivettu myös Trumpin ja tämän lähipiirin omia liikeyhteyksiä Kiinaan.

Biden saa sympatioita traagisen elämänsä vuoksi.

Hänen ensimmäinen vaimonsa ja tyttärensä kuolivat auto-onnettomuudessa vuonna 1972. Hunterin veli Beau kuoli syöpään vuonna 2015. Sitä pidetään syynä siihen, että Biden ei seuraavana vuonna halunnut lähteä presidenttikilpaan.

Monille Bidenin kannattajille tuli järkytyksenä se, että hänen entinen työntekijänsä Tara Reade syyttää Bidenia lähes 30 vuotta sitten tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta. Media on löytänyt Readen tuttuja, joille hän on kertonut asiasta jo vuosikymmeniä sitten. Muut naiset ovat puhuneet Bidenin kiusallisesta koskettelusta.

Demokraattien keskuudessa Me Too -liikkeellä on suuri suosio. Tapaus on siksi Bidenille kiusallinen. Hän etsii naista varapresidenttiehdokkaakseen. Jos Biden valittaisiin, hän olisi kautensa lopussa päälle 80-vuotias. Varapresidentille voisi avautua mahdollisuus pyrkiä maan johtoon jo seuraavissa vaaleissa, mutta nyt vaikutusvaltaiset demokraattinaiset miettivät kuitenkin kahteen kertaan Bidenin kelkkaan lähtemistä.

Tätä skandaalia Trump ja republikaanit eivät ole tilanneet. Aihepiiri on tunnetusti kiusallinen Trumpille. Jos hän pyrkisi käyttämään sitä hyväkseen, presidentin omasta menneisyydestä voisi jälleen nousta esiin kiusallisia asioita.

Skandaali voi kuitenkin kääntyä Trumpin voitoksi, jos tarpeeksi moni demokraattien naisäänestäjä päättää jättää vaalit väliin. Demokraattien pitäisi saada heidät uurnille, jos Trump halutaan kaataa.