Pääkirjoitus: Korona sulki talouden ja siitä tulee uusi kriisi

Terveys on tärkeintä, mutta taloutta ei pidä sulkea yhtään pidemmäksi aikaa kuin on pakko.

Hallitus alkaa avata koronan runtelemaa yhteiskuntaa pikkuhiljaa ja hallitusti. Tarvittaessa tehdään korjauksia. Näin on pääministeri Sanna Marin (sd) sanonut moneen kertaan, viimeksi keskiviikkona eduskunnassa.

Ravintoloille luvattu tukipaketti valmistui myös keskiviikkona. Yrittäjät ovat sitä mieltä, että se on aivan liian pieni. Heitä voi ymmärtää sillä perusteella, että hallituksen päätös sulki heiltä elinkeinon. Mutta samalla on sanottava, että vaikka valtion kassaa moni pitää pohjattomana, on selvää, että minkään alan yritykset eivät tule saamaan niin paljon tukea kuin he sitä itse mielestään tarvitsevat.

Taloussanomat (6.5.) kysyi ekonomisteilta, mitä kaikkea tuhoa korona pahimmillaan saa talouteen aikaan. Mahdollisia ongelmia on paljon. Ruotsalaisen Swedbankin Suomen pääekonomisti Heidi Schauman sanoi, että pahinta on, jos nykyisestä sulkutilanteesta ei päästä ulos. Hän muistutti, että nyt kyseessä on vielä palvelualojen kriisi, mutta hyvin nopeasti se laajenee teollisuuden ja sitä kautta koko talouden kriisiksi.

Tästä on syytä on todella huolissaan. Vaikka valtavasti ihmisiä on parhaillaan yt-neuvottelujen piirissä tai jo lomautettuna, toistaiseksi puhumme valtaosin lomautuksista. Jos korona aiheuttaa kriisin koko talouteen, silloin alamme puhua irtisanomisista ja luultavasti hyvin suurista työttömyysluvuista. Se taas olisi kohtalokasta hyvinvointiyhteiskunnallemme.

Kukaan ei tiedä, tuleeko koronassa toinen aalto. Kukaan ei tiedä, pakottaako se meidän sulkemaan yhteiskuntaa uudelleen. Sitäkään emme tiedä, miten meille tärkeät kauppakumppanimaat toimivat pidemmän päälle tässä uudessa tilanteessa. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen sanoi (Taloussanomat 6.5.), että korona-aika näytti konkreettisesti, miten globaalisti ketjuttunutta toimintamme on. Meihin vaikuttaa aina se, mitä muut tekevät.

Helppoa ei ole muillakaan. EU-komissio ennusti keskiviikkona, että historiallisen suuri taantuma voi iskeä Eurooppaan. Englannin keskuspankki ennusti torstaina, että Britannia voi ajautua pahimpaan taantumaan 300 vuoteen.

Hallituksen toimissaan ja meidän kaikkien omalla käytöksellämme on mietittävä ihmisten turvallisuutta. Samalla on pidettävä tarkasti huolta, että taloutta ei suljeta yhtään pidemmäksi aikaa kuin on pakko. Muuten koronan jälkeen hyvinvointiyhteiskuntamme voi olla uudenlaisessa kriisissä. Tarvitsemme pärjääviä yrityksiä ja ihmisille töitä, että meillä on varaa rahoittaa nykyisenkaltaiset palvelut.