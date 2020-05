Pääkirjoitus: Kunta-ala on konkelossa – ja muut liitot käyvät Tehyn kimppuun

Kunta-ala on Tehyn ja Millariikka Rytkösen (oik.) panttivankina. OAJ:n Olli Luukkaiselle (vas.) sovittelijan esitys olisi kelvannut kuten kaikille muillekin Tehyä ja Superia lukuun ottamatta. Kuntatyöantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen (keskellä) ennustaa, että syksyllä tilanne on entistä vaikeampi koronakriisin takia.

Kunta-alan ammattiliitot ovat ajautuneet historiallliseen keskinäiseet syyttelyyn, kun hoitoalan liitot Tehy ja Super kaatoivat valtakunnansovittelijan kunta-alaa koskevan sovintoesityksen viime viikolla. Muut liitot kokevat olevansa ylisuuria vaatimuksia esittävän Tehyn panttivankeja.

Konkelo tarkoittaa tilannetta, jossa kaadettu puu nojaa toiseen, pystyssä olevaan puuhun. Sellaisen laukaiseminen on vaarallista puuhaa, ja jotkut jättävät konkelon varmuuden vuoksi pystyyn, kun eivät osaa tai uskalla sitä purkaa.

Sellaisessa tilanteessa on kunta-ala tällä hetkellä. Kyse on siitä, että itselleen muita suurempia palkankorotuksia vaatineet hoitoalan liitot Tehy ja Super eivät hyväksyneet vappuaattona valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoesitystä kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukseksi, vaikka kaikille muille esitys olisi kelvannut. Siitä on seurannut ennen näkemätön polemiikki ja riitely julkisen alan liittojen välillä.

Tilanne on ay-politiikassakin historiallisen kummallinen. Muut kunta-alan liitot opettajien OAJ:sta hyvinvointialan JHL:ään ovat polttaneet proppunsa Tehyn ja sen puheenjohtajan Millariikka Rytkösen suuntaan. Kyse on siitä, että kaikki muut joutuvat odottamaan työmarkkinaratkaisua Tehyn ja Superin takia mahdollisesti ensi syksyyn saakka. Palkankorotukset ovat jäissä ja esimerkiksi kilpailukykysopimus (kiky) on voimassa. Koko kunta-ala on Tehyn ja Superin panttivankina, kun Tehy ja Super pitävät kiinni vaatimuksestaan saada 1,8 prosenttiyksikön korotukset yleisen noin 3,3 prosentin kaksivuotisen korotuslinjan päälle.

Kunta-alan liittojen kielenkäyttö on poikkeuksellisen kovaa. Liitot ovat enemmän toistensa kuin Kuntatyöantajien (KT) tai sen työmarkkinajohtajan Markku Jalosen kimpussa.

Muut pitävät Tehyn ja Superin vaatimuksia täysin ylimitoitettuna, varsinkin nykyisen koronakriisin aikana. JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch syytti sunnuntaina blogissaan Tehyn Rytköstä valehtelusta, kun tämä väitti, että sovintoesityksessä palkankorotustaso olisi jäänyt muiden alle.

Korkeakoulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren muistutti Tehyä, että ratkaisuun ei päästä ”pitämällä kuurosti ja sokeasti kiinni omista, ylimitoitetuista tavoitteista”.

Muita suurempien palkankorotusten lisäksi Tehy ja Super ovat vaatineet hoitoalalle omaa TES-sopimusta. Nyt sekin olisi tullut maaliskuussa 2022. Tehylle se ei kelvannut, kun asia ei järjestynyt heti. Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas epäilee, ettei Tehy edes halunnut sopimusta: – Jos ette jatkossakaan aio rakentaa vaan vain rikkoa, niin te ette ole ratkaisu. Silloin te todella olette ongelma, hän kirjoitti blogissaan.

Jos Tehy odottaa syksyä, tilanne on taatusti pahempi kuin nyt.

40 000 kunta-alan työntekijää on jo nyt lomautusten ja yt-neuvottelujen piirissä, ja kuntien verotulot romahtamassa. Julkinen talous on sellaisessa kurimuksessa, että syksyllä yleinen 3,3 prosentin korotuslinja saattaa kuulostaa ruhtinaalliselta.