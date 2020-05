Pääkirjoitus: Paine Kiinaa kohtaan kasvaa – vastuuta pandemiasta Peking ei kuitenkaan suostu kantamaan

Yhdysvaltain johto esittää vakavia syytöksiä koronaviruksen alkuperästä. Kiistatonta on kuitenkin vain se, että Kiina salaili tilanteen vakavuutta epidemian alkuvaiheessa.

Kiina joutuu yhä kovemman kansainvälisen painostuksen kohteeksi maailmanlaajuiseen kriisiin johtaneen koronaviruspandemian vuoksi. Useat länsimaat vaativat Kiinan viranomaisilta selitystä SARS-CoV-2-viruksen alkuperästä ja salailusta, joka viivästytti rajoitustoimien alkua.

Ulkoministeri Mike Pompeo ryhtyi sunnuntaina poikkeuksellisen kovaan hyökkäykseen Kiinaa vastaan kertomalla, että Yhdysvalloilla on ”valtavasti” todisteita uuden koronaviruksen karkaamisesta Wuhanissa sijaitsevasta korkean turvaluokan tutkimuslaboratoriosta. Presidentti Donald Trump viittasi tähän mahdollisuuteen Valkoisessa talossa viime torstaina. Syytökset ovat äärimmäisen vakavia – pandemia on johtanut maailmanlaajuisesti jo lähes 250 000 ihmisen kuolemaan ja valtaviin taloudellisiin menetyksiin.

Australialainen Daily Telegraph -lehti puolestaan julkaisi sunnuntaina artikkelin, jonka mukaan Kiina on tutkinut geneettisesti hyvin samankaltaisia, lepakoista peräisin olevia koronaviruksia kuin SARS-CoV-2 ja tuhonnut sitten tahallisesti todistusaineistoa virustutkimuksistaan. Lehti kertoo tietojensa perustuvan läntisten tiedustelupalvelujen Five Eyes -yhteistyöelimen laatimaan raporttiin. Australia on jo aiemmin vaatinut kansainvälistä tutkintaa Kiinan toimista ja viruksen alkuperästä.

Pompeon ja Trumpin esittämiltä väitteiltä vie pohjaa se, ettei Yhdysvaltain kansallisen tiedustelujohtajan virasto ole samaa mieltä. Koronavirus ei sen mukaan ole laboratoriossa tarkoituksellisesti luotu patogeeni. Samaan johtopäätökseen ovat tulleet useat tieteelliset tutkimukset, joiden mukaan virus on luonnollista alkuperää: siinä ei ole merkkejä geenimuuntelusta.

” Kiina salaili ja peitteli tilanteen todellista vakavuutta epidemian alkuvaiheessa, karmein seurauksin.

Yhdysvaltain johto osaa tämän pelin, joka perustuu tiedusteluarvioiden politisoimiseen. Taustalla on sekä sisä- että ulkopolitiikkaa. Yhtäältä tarkoituksena on kääntää pois huomiota Valkoisen talon omista virheistä epidemian alkuvaiheessa. Toisaalta Yhdysvallat jatkaa johdonmukaista linjaansa, joka pyrkii katkaisemaan Kiinan tien maailman johtavaksi suurvallaksi. Liennytystä ei ole näköpiirissä.

Kommunistisen puolueen hallitsema Kiina puolestaan torjuu tapansa mukaan aggressiivisesti kaiken arvostelun. Maan johto on turvautunut tiukkaan kansallismieliseen retoriikkaan pitääkseen oman kansansa ruodussa. Kiina osaa pelata propagandan ja disinformaation peliä: maan ulkoministeriön edustaja on jopa väittänyt, että virus saapui Kiinaan viime lokakuussa vierailleiden Yhdysvaltain asevoimien edustajien mukana.

Kiistatonta tässä suurvaltojen kädenväännössä on tähän mennessä vain se, että Kiina salaili ja peitteli tilanteen todellista vakavuutta epidemian alkuvaiheessa, karmein seurauksin. Siitä ei Kiinaa vastuuseen saada, korvauksista puhumattakaan.