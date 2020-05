Pääkirjoitus: Epidemiat ovat osa historiaa; ne pystyttävät muureja mutta voivat myös johtaa hyviin muutoksiin

Kulkutautien vaikutus ulottuu kaikille elämänalueille, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Tauti tuli Pohjois-Afrikasta, saapui merenkulun mukana Pireukseen ja vaati pian ensimmäiset uhrinsa. Satamakaupungin asukkaat alkoivat etsiä syyllisiä ja epäilivät peloponnesolaisia kaivojensa myrkyttämisestä. Sitten kuolema vaelsi Ateenaan.

”Toiset kuolivat hoidon puutteessa, toiset mitä huolellisimmasta hoidosta huolimatta. Voin sanoa ettei löytynyt mitään parannuskeinoa, jonka vaikutus olisi ollut varmasti suotuisa, sillä se, mikä auttoi toista, oli toiselle vahingollista”, kirjoitti Thukydides teoksessaan Historiai (suom. Peloponnesolaissotien historia) vuoden 430 eaa rutto­epidemiasta.

Kuvaus kuulostaa pelottavan tutulta. Ateenan rutoksi kutsuttu tauti saattoi olla oikeasti pilkkukuumetta tai isorokkoa, mutta epidemia muutti historian kulkua ja pakotti osaltaan Ateenan liittolaisineen antautumaan Spartalle. Noin kolmannes kaupunkivaltion asukkaista kuoli.

Espanjalaiset konkistadorit veivät 1500-luvulla Uuteen maailmaan isorokon ja tukun muita tauteja, joihin alkuperäis­asukkailla ei ollut vastustuskykyä. Epidemiat olivat osasyy atsteekkien ja inkojen korkeakulttuurien kukistumiseen, ja valloittajille tuli työvoimapula. Alkoi orjakauppa. Historian suunta kääntyi.

Suurissa kulkutautiepidemioissa on paljon yhteisiä piirteitä. Ne muuttavat yhteiskuntia ulottamalla vaikutuksensa kaikille elämänalueille: terveyden lisäksi ne iskevät talouteen, politiikkaan ja kulttuuriin.

Epidemiat pysäyttävät elämän. Ne pystyttävät muureja ja rajoja. Ne jakavat ihmisiä, luovat epäluuloa ja vihaa ja hajottavat rakenteita, jotka on saatu pystyyn työllä ja vaivalla.

Toisaalta epidemiat myös pakottavat muutoksiin kohti parempaa. Teollisen vallankumouksen alkuvaiheessa kaupunkien saastaisuus ja huono hygienia loivat olot, joissa kolera- ja lavantautibakteerit viihtyivät. Kaupunkien oli pakko parantaa hygieniaa ja rakentaa vesi- ja viemärilaitoksia, ja ulosteiden kautta leviävät patogeenit alkoivat hävitä. Väestön asumisolot paranivat.

Tulevaisuus ei kuitenkaan näytä hyvältä. Ihmisiä on jo lähes kahdeksan miljardia. Verkottunut, jatkuvassa liikkeessä oleva maailma on avannut tien hengitystieinfektioille, jotka leviävät helposti pisaratartuntoina väenpaljouden keskellä. Uusi koronavirus voi jäädä pitkäksi aikaa kiertämään maapalloa.

” Verkottunut, jatkuvassa liikkeessä oleva maailma on avannut tien hengitystieinfektioille.

Liikakansoitus saa ihmisen raivaamaan itselleen koko ajan lisää tilaa luonnosta. Kun joudumme entistä tiiviimmin kosketuksiin eläinten kanssa, voi viruksia hypätä eläimistä ihmiseen. Karmea esimerkki tästä on ebolavirus. Kun viruksen säilönä toimineiden hedelmälepakoiden elintila kutistui Länsi-Afrikassa, niistä tuli ihmisten takapihojen asukkeja. Tappavan patogeenin tie ihmiseen alkoi lepakon ulosteesta.

Onneksi meillä on keinoja selvitä pandemioista. Lääketiede ja mikrobiologia voivat tuottaa ennätysajassa rokotteen uutta koronavirusta vastaan.

Yhteiskunnat voivat myös lisätä resilienssiä: iskunkestävyyttä ja palautumiskykyä. Siten niiden toimintakyky säilyy kriiseissä.

Resilienssi kehittyy sijoittamalla tieteeseen, tutkimukseen ja sivistykseen, kirjoittaa Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä Helsingin Sanomissa. Niemelän mukaan sivistys ei ole pelkästään kirjaviisautta vaan myös avarakatseisuutta, oppimishalua, empatiataitoja sekä toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamista: ”Sivistys on ihmisiksi olemista. Siksi se on erityisen tärkeä apu, kun kriisiajasta noustaan ylös”.

Tästä on helppo olla samaa mieltä. Pandemia on jo tuonut esille suomalaisten halun auttaa ja yhdistänyt meitä taistelemaan tautia vastaan. Kriisillä on valoisa puolensa. Maailma muuttuu, jälleen kerran.