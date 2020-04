Pääkirjoitus: Suomen mahdollisuudet avautumiseen ovat hyvät – Euroopan isoissa maissa paljon hankalampi tilanne

Suomen tilanne on hyvä, mikä voi mahdollistaa nopean avautumisen.

Koronaviruksen aiheuttama ensishokki alkaa olla ohi. Suomessa varotoimet otettiin käyttöön ajoissa osin hyvän onnen ansiosta. Pandemia ei ehtinyt täällä leviämään salakavalasti kuten monessa muussa maassa, ja siksi rajoitukset purivat. Suomen tilanne kuuluu Euroopan parhaisiin ja antaa hyvät mahdollisuudet kulkea eteenpäin.

Nyt edessä on rajoitusten purun aika. Ensimmäisenä listalla on, että kouluissa etäopetuksesta palataan luokkiin.

Sitten vuorossa ovat päätökset siitä milloin julkiset laitokset kuten kirjastot ja liikuntapaikat voidaan avata yleisölle. Erittäin hankala kysymys on ravintoloiden tilanne, kun konkurssiaalto uhkaa alaa.

Aikanaan edessä kyse on myös rajojen avaamisesta, joka tosin ei ole vain Suomesta kiinni. Itäraja on EU:n ulkoraja ja pysyy varmasti pitkään kiinni. Sen on sulkenut myös Venäjä omalta puoleltaan.

Ruotsin rajan avaamista viivyttää siellä selvästi pahempi tautitilanne. Viroon ja Norjaan saatetaan päästä ensin. Kaukolomista ei kannata haaveilla tänä kesänä, ei ehkä syksylläkään.

Suomi pääsee pohtimaan rajoitusten purkua huomattavasti paremmasta asemasta kuin useimmat Länsi-Euroopan maat. Koronavirus nielaisi synkkään syöveriin suuret Italian, Espanjan, Ranskan ja Britannian.

Niissä rajoituksia on jouduttu lisäämään rajoitusten perään. On nähty maiden laajuisia todellisia ulkonaliikkumiskieltoja, joita sotilaat ja poliisit ovat valvoneet. Taudin uhreja on kymmeniä tuhansia.

Silti nämäkin maat joutuvat pohtimaan rajoitusten purkua. Esimerkiksi Espanjassa on sallittu taas lasten valvottu liikkuminen ulkona. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon Suomea kovemmat keinot Euroopassa ovat olleet käytössä.

Ranskan parlamentti hyväksyi tiistaina pääministeri Éduard Philippen suunnitelman rajoitusten purkamisessa. Ranskassa virus on vaatinut yli 23 000 ihmisen hengen. Philippen arvio on, että rajoitukset säästivät noin 70 000 ihmistä samalta kohtalolta. Silti niiden purku pitää aloittaa. Philippen mukaan koko maan talous voi muuten suistua rattailtaan. Hänestä myös normaalia sosiaalista kanssakäymistä pitää mahdollistaa.

Ranskan aiotut keinot muistuttavat niitä, joista Suomessakin on keskusteltu. Mahdollisia tartunnan saaneita aiotaan jäljittää entistä tehokkaammin. Pyritään siihen, että koko yhteiskunnan sulkemisen sijasta eristettäisiin virusta tartuttavat.

Etelä-Koreaa pidetään mallimaana, joka testaamalla ja yksilöitä eristämällä on kyennyt pitämään maansa auki. Sen mallia ei voida suoraan toistaa Euroopassa. Etelä-Korealla oli aikaisempaa kokemusta muiden koronavirusten aiheuttamista epidemioista.

Suunnitelmat olivat valmiina ja niitä oli harjoiteltu. Ihmisten tietosuoja sivuutettiin toisarvoisena kysymyksenä.

Kun koronavirus on jo edennyt Euroopan maihin, samaa ei voida toistaa, mutta siitä voidaan toki ottaa oppia. Tavoite on, että aktiivinen tartuntojen etsintä antaisi tilaa normaalielämälle ja talouden toiminnalle.

Viruksesta ei vieläkään tiedetä tarpeeksi paljon, vaikka joka päivä opitaankin uutta. Sen käyttäytyminen tulevina kuukausina on osin arvausten varassa.

Tämä merkitsee sitä, että Euroopan ja Suomenkin tiellä kohti avautumista riittää yllätyksiä ja takaiskuja. Sitä on kuitenkin kuljettava.