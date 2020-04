Pääkirjoitus: Yritystuet oikeisiin kohteisiin – Palsanmäen ja muiden yrittäjien uhkailu kohtuutonta

Kampaamoissa on nyt hiljaista. Silloin asiakkaita voi yrittää houkutella esimerkiksi myymällä käsidesiä.

Viime päivien aikana on käyty kiivasta keskustelua siitä, kohdistuvatko valtion yrityksille myöntämät koronatuet oikein.

Julkisuudessa on esitelty koronatukea saaneita yrityksiä. Esimerkiksi nollan euron liikevaihdolla on voinut saada tuhansien eurojen koronatuet (IS 23.4.).

Suurimmassa myrskynsilmässä on ollut kehitysrahoittaja Business Finland (BF). Kun hallitus valitsi BF:n yhdeksi koronatukien jakamiskanavaksi, se käytännössä ohjasi tukea myös sellaisille yrityksille, jotka eivät kärsi koronakriisistä eniten. Näin arvioivat ekonomistit (HS 23.4.).

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan BF:n tukia ovat saaneet eniten ohjelmisto- ja konsulttiyritykset sekä liikkeenjohdon konsultointia tekevät yritykset. Tämä koettelee niin kansan kuin koronakriisistä akuutisti kärsivien pienten palvelualan yrittäjien oikeustajua.

Helsingin Sanomat (22.4.) kertoi kuitenkin BF:n sisäisestä ohjeesta, jossa tehdään selväksi, että tuet on suunnattu uusien kehitysprojektien rahoitukseen, ei kriisirahoitukseen, kuten menetetyn liiketoiminnan korvaamiseen tai kiinteiden kulujen – esimerkiksi vuokrat ja sähkölasku – kattamiseen. Lain mukaan BF voi myöntää vain kehitysrahoitusta, ei tukea tappioiden korvaamiseen.

Koronahakemuksia on tullut noin 20 000, mikä on lähes kolme kertaa normaalin koko vuoden hakemusten määrä.

Voi siis sanoa, että hallitus valitsi väärin, kun se päätti ohjata rahaa myös BF:n kautta. Toisaalta hallituksella oli perustellusti valtava kiire saada yrityksille koronatukia, sillä uhkana oli ja edelleen on, että koronasta seuraa konkurssiaalto.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että hallituksella ei ollut valmiina kriisiajan tuen välineitä, vaan niitä on nyt pitänyt kehittää samalla kun rahaa on täytynyt saada liikkeelle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi puolestaan tiistaina käynnistävänsä tarkastuksen BF:n myöntämistä koronatuista. Se on järkevää, koska nyt julkisessa keskustelussa liikkuu hurjasti erilaisia tietoja ja väitteitä.

Kohtuutonta on, jos koronatukea saaneet yrittäjät ja yritykset eivät uskalla käyttää saamiaan rahoja. Huutokauppakeisarina tunnetuksi tullut Aki Palsanmäki kertoi palauttavansa 100 000 euroa saamaansa koronatukea Business Finlandille, koska hänen perheensä on saanut tappouhkauksia. Yrittäjien uhkailu on yksiselitteisesti väärin. Näin ei pidä kenenkään toimia.

Hallituksen on nyt tehtävä kaikkensa, että koronatuet osuvat sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan. Lukuisat yrittäjät ovat äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Koko maan etu on, että mahdollisimman moni yritys selviää yli korona-ajan.