Pääkirjoitus: Kenraali pilasi maineensa – Lindbergin hyppy hävittäjäkauppiaan konsultiksi oli härski temppu

Puolustusvoimain entisen komentajan Jarmo Lindbergin hyppy Lockheed Martinin ja F-35 -hävittäjän konsultiksi osoitti totaalista harkintakyvyn puutetta. Presidentin haukut tulivat syystä.

Puolustusvoimain entisen komentajan, kenraali Jarmo Lindbergin loikka Lockheed Martinin konsultiksi ja neuvonantajaksi edistämään yhtiön F-35 -mallin menestystä Suomen hävittäjähankinnassa on nostattanut kohun. Syystäkin. Se oli häneltä ja yhtiöltä täysin harkitsematon teko. Puolustusvoimain ylipäällikkö, presidentti Sauli Niinistö kommentoi kenraalin toimia historiallisestikin poikkeuksellisen voimakkaasti:

– Tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, tosin räikein esimerkki. Sellainen elämänkulku, että siirrytään suhteellisen nuorena tai alhaisen eläkeiän jälkeen suoraan lobbaustoimintaan samalla alueella kuin on virkatehtävänsä tehnyt, eihän se näytä hyvältä alkuunkaan, Niinistö sanoi perjantaina MTV:n uutisille.

Lindbergin kannalta tilanne on nolo. Jos hän ei ymmärtänyt, mikä kohu asiasta nousee, se osoittaa täydellistä harkintakyvyn puuttumista. Jos hän ymmärsi tekonsa seuraukset, se osoittaa täydellistä piittaamattomuutta. Jotakin kertoo, että Lindberg perusti jo tammikuussa firmansa Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n.

Lindberg jätti puolustusvoimat viime elokuussa. Erosopimuksessa hänelle määriteltiin puolen vuoden karenssi. Se on tullut täyteen, joten juridisesti hän on vapaa mies tekemään, mitä haluaa. Puolustusvoimain salassapitosäännökset sitovat häntä vielä jatkossakin, mutta yhtä kaikki: Lindberg on erittäin hyvin perillä valtavan suuren, kymmenen miljardin euron hävittäjähankkeen taustoista. Nyt hän vie tietonsa yhden eli Lockheed Martinin käyttöön. Voi vain kuvitella, mitä neljä muuta hävittäjävalmistajaa miettivät. Jos Lockheed Martin luuli löytäneensä kultakimpaleen Lindbergistä, niin nyt siitä tuli yhtiölle mainehaitta, joka saattaa hyvinkin vaikuttaa negatiivisesti F-35:n mahdollisuuksiin Suomen tulevana hävittäjäratkaisuna. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) tiedotti Lindbergin ratkaisun jälkeen, ettei puolustusvoimat ei kuuntele ainoatakaan konsulttia, mitä hävittäjähankintoihin tulee.

Kuvaavaa on, että 2014 komentajan paikasta Lindbergin kanssa kilpaillut puolustusministeriön kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti Arto Rätykin on nyt Fortumin johtotehtävissä. Myös ex-komentaja Juhani Kaskeala toimii Boeingin konsulttitehtävissä. Entisillä kenraaleilla onkin kysyntää yrityselämässä. Kautta aikain entiset upseerit ovat alhaisen eläkeikänsä ansioista saattaneet tehdä pitkänkin uran muissa tehtävissä vielä aktiivipalveluksen jälkeen. Nyt tapa on siirtynyt komentajatasolle, mutta Lindbergin toiminta ylittää räikeydessään muut.

Presidentin nuhteiden kautta Lindbergiä voi verrata kenraalimajuri Pentti Syrjään. Syrjä kirjoitti kirjan Gruppa Finljandia 1986 kokemuksistaan neuvostoliittolaisessa Frunzen sotilasaktemiassa. Presidentti Mauno Koivisto ilmoitti sen jälkeen julkisesti, ettei kenraalimajurin palveluksia tarvita enää reservissä.