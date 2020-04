Pääkirjoitus: Terveellinen hamsteriherätys – suojamaskikriisi pakottaa ajattelemaan huoltovarmuutta ja omavaraisuutta

Koronakriisi ja suojamaskien puute on herättänyt suomalaiset ajattelemaan huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Kyseessä oli tarpeellinen muistutus kaikille läpi yhteiskunnan, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

En ole varmaan ainoa, joka näinä etätöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen ympärillä leijuvien skandaalien aikana on kaivanut hyllystään Veikko Huovisen mainion romaanin Hamsterit (WSOY 1957).

Siinähän Hamsteri saa uuden ystävän veikkausvoiton varoin sapattivuotta pitävästä Rurikista ja hänen vaimostaan Tellusta, ja kolmikko varautuu talveen lampaanpuolikkailla, sianihralla, hillopurkeilla, sienillä, lantuilla, lamppuöljyllä ja ties millä.

Melkein kaikissa suomalaisissa elää yhden sortin Hamsteri.

Koronakriisi on nostanut hamsteriajatukset uudestaan myös yhteiskunnalliselle pöydälle.

Kun hallitus maaliskuun puolivälissä määräsi Suomeen poikkeusolot, moni lähti siltä seisomalta ruokakauppaan ja hamstrasi varmuuden vuoksi pussikaupalla makaroneja ja muuta kuivamuonaa – sekä suomalaisittain vessapaperia, ikään kuin elämänlanka olisi hätätilassakaan sen varassa.

Hamstraus oli turhaa, sillä ruoka ei ole loppumassa. Mutta tämän kevään aikana yhteiskunnallinen Hamsteri on joka tapauksessa kokenut heräämisen, eräänlaisen renessanssin. Se ei ole ollenkaan huono juttu.

Suojamaskikriisin ansioista Suomessakin on havahduttu siihen, ettei huoltovarmuus ole mikään päivänselvä asia edes nykyaikana. Kaikkeen on syytä varautua. Kun kriisi on globaali, kansakuntien välistä sympatiaa ei juuri tunneta. Nyt puuttui maskeja. Hengityskoneiden määrä arveluttaa. Lääkkeiden riittävyyteen kriisin aikana kannattaa varautua. Ylipäätään kannattaa varautua.

Puheet omavaraisuudestakin kannattaa ottaa tosissaan. Puolipilkalliset heitot tukien varassa tyhjänpäiväistä työtä tekevistä viljelijöistä ja kotimaisen maatalouden turhuudesta ovat vähentyneet, toivottavasti loppuvat kokonaan.

Suomalainen hamsteriaate ei ole pelkkää romanttista keräilytaloutta, vaan synkkää perimää, joka nousee ikinälästä, ammoisista kaskiviljelyn ajoista, pettuleivän syönnistä ja 1860-luvun nälkävuosista. Kansalaissodan vuodet jättivät omat jälkensä ja vielä jatkosodan aikana Suomessa olisi alkanut nälänhätä, ellei natsi-Saksa olisi tukenut rinnakkaissoturiaan vilja-avulla, kun Englanti julisti Suomelle sodan itsenäisyyspäivänä joulukuussa 1941.

Kirjallisuudessa synkkyydestä löytyy liuta esimerkkejä Ilmari Kiannon Ryysyrannan Joosepin tai Topi Romppasen jauhonkerjuumatkoista Kalle Päätalon Kunnan jauhoihin. Pentti Haanpään pula-ajan jätkät kulkivat 30-luvun laman aikana tyhjä maha kurnien periaatteella koiraa viikoksi.

Vielä sotien jälkeiset sukupolvet tekivät hamstraamisesta taidetta, eikä nälänhädän pelko lähtenyt maasta oikeastaan ennen 1952 Helsingin olympialaisia ja sotakorvausten päättymistä. Silloin maahan tuli Coca-Cola, eikä sen jälkeen ruuankaan loppumista ole tarvinnut laajemmin miettiä.

Päinvastoin. 1970-luvun voi- ynnä muiden vuorien jälkeen omavaraisuudesta varsinkin maataloustuotteiden osalta tuli liki pysyvä pilkkasana.

Kunnes tultiin nykyhetkeen, kevääseen 2020.

Nyt mietitään omavaraisuutta uudesta vinkkelistä. Maailma ja Suomi ei ole entisensä. Perusasiat nousevat pohdintaan. Riittäähän leipäviljaa? Moni suomalainen kuuli tänä keväänä luultavasti ensimmäistä kertaa ylipäätään sanan Huoltovarmuuskeskus. Sen pitäisi huolehtia, että kriisiajan tuotteita öljystä viljaan ja kaikesta siltä väliltä riittää. Maskiskandaalin jälkeen luottamus ei ole paras mahdollinen.

Mutta ei tässä nyt nälkään kuolla, eli anteeksi lievä liioittelu. ”On tota pernaa sitten kumminkin”, päättäisi Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian Preeti tämän kirjoituksen.