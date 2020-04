Pääkirjoitus: WHO ansaitsee kritiikkiä, mutta nyt ei ole järjestön uudistamisen aika

Donald Trumpin päätös lopettaa Maailman terveysjärjestön rahoitus on huono, mutta presidentin esittämä arvostelu ei ole täysin perusteetonta.

Yhdistyneiden kansakuntien alainen Maailman terveysjärjestö WHO joutui keskiviikkona hyökkäyksen kohteeksi, kun presidentti Donald Trump kertoi jäädyttävänsä järjestön rahoituksen toistaiseksi.

Trumpin päätös iskeä juuri nyt WHO:ta ja sen etiopialaista johtajaa Tedros Adhanom Ghebreyesusia vastaan herätti heti laajaa arvostelua. Trumpin vastustajat pitävät päätöstä sisäpoliittisena temppuna, jonka tarkoitus on kääntää huomio pois presidentin omista virheistä ja laiminlyönneistä niinä kriittisinä viikkoina, jotka edelsivät pandemian etenemistä Pohjois-Amerikkaan. Trumpin ulostulon taustalla ovat Yhdysvaltain vaalivuosi ja toiselle virkakaudelle pyrkivän presidentin huoli omista kannatusluvuista.

WHO ei kaadu siihen, että Trump jäädytti sen rahoituksen. Viime vuonna Yhdysvallat maksoi järjestölle noin 415 miljoonaa euroa, vajaat 15 prosenttia sen budjetista. Kaksivuotiskaudelle 2020–2021 budjetti on noin 4,45 miljardia euroa. Suurempi isku WHO:n toiminnalle olisi, jos Yhdysvallat päättäisi erota kokonaan järjestöstä.

Trumpin päätös on huono ja tehty aivan väärällä hetkellä: Maailmaa riivaa juuri nyt pahin kulkutautipandemia sataan vuoteen, ja koronaviruksen vastaiseen taisteluun tarvitaan mahdollisimman laajaa yhteistyötä. Jäsenmaiden terveysviranomaisten yhteisenä organisaationa WHO:lla on tässä taistelussa tärkeä roolinsa. Lisäksi WHO tekee paljon arvokasta työtä, joka jää tälläkin hetkellä pandemian varjoon. Erityisesti se tukee maailman köyhimpiä valtioita muun muassa terveydenhuollossa, koulutuksessa, rokotuskampanjoissa ja bioturvallisuudessa.

” Kiina täyttää tyhjiötä, jonka Yhdysvallat jättää vetäytyessään sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä, eikä tätä kehitystä voi katsoa hyvällä.

Trumpin kritiikkiä WHO:ta kohtaan ei kuitenkaan voi sivuuttaa yhtenä presidentin monista raivonpurkauksista. On hyvä, että presidentti nosti pöydälle WHO:n aivan liian myötäsukaisen asenteen Kiinaa kohtaan pandemian alkuvaiheessa. Koko totuus tästä terveysuhan varjossa käydystä poliittisesta pelistä on vielä paljastumatta.

Samalla tuli hyvin esille kommunistisen ja maailman johtavaksi supervallaksi pyrkivän Kiinan kasvava vaikutusvalta kansainvälisissä järjestöissä. Kiina täyttää tyhjiötä, jonka Yhdysvallat jättää vetäytyessään sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä, eikä tätä kehitystä voi katsoa hyvällä.

Suomen hallitus tukee WHO:n työtä muun muassa nostamalla Suomen sitomattoman vapaaehtoisrahoituksen järjestölle 5,5 miljoonaan euroon, takaisin entiselle tasolle. Tämä jäsenmaksun lisäksi maksettava rahoitus lakkautettiin vuonna 2016. WHO on saamassa lisätukea myös muun muassa Euroopan unionilta.

Pandemian keskellä näin pitääkin toimia. Nyt on keskityttävä työhön. Kriittisten loppuarvioiden ja WHO:n uudistamisen aika tulee vasta myöhemmin.