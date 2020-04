Pääkirjoitus: Ministeriön selvitys maskikaupoista jätti vielä kysymyksiä – veroeurojen holtiton syytäminen toivottavasti loppuu

Suomi onnistui kehittämään keskelle koronakriisiä oman maskigaten. Saavutus sekin.

Pääsiäisen alla käynnistynyt vyyhti Kiinasta tilatuista suojaimista on jo johtanut Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Tomi Louneman eroon. Lisäksi kaksi alempaa johtajaa on hyllytetty sisäisten ja ulkopuolisten selvitysten ajaksi. Jo viime viikolla herätti ihmetystä, millä valtuuksilla ja ohjeilla maskeja on tilattu Kiinasta siten, että välikäsinä toimivat kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä ja liikemies Onni Sarmaste.

Lopputulos noin 10 miljoonan euron kaupoista oli murheellinen: tavara ei ollut sitä mitä odotettiin.

Toisaalta Sarmaste on kertonut (STT ja MTV) toimittaneensa juuri sellaisia suojaimia, joita on pyydetty eli maskeja siviilikäyttöön. Kun tätä on seurannut muutaman päivän, lienee kaikille tullut selväksi ainakin se, että perusteelliselle selvitykselle on tarvetta.

Huoltovarmuuskeskus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen.

Ministeriö tarttui ripeästi jo pitkänäperjantaina epäselvyyksiin. Selvitykset eivät vakuuttaneet työministeri Tuula Haataista (sd) ja Lounema sai lähteä. Perjantain tiedotustilaisuudessa Haatainen ja toisaalta HVK:n hallitus vakuuttivat tietämättömyyttään kaupoista, ministerikin sanoo lukeneensa niistä mediasta. Ministeri ja hallitus korostivat operatiivisen johdon keskeisyyttä. Se arvioi tilanteen ja tekee kaupat.

Valtion vähemmistö- tai enemmistöomisteisissa pörssiyhtiöissä operatiivisen johdon tekemisiä voi noinkin perustella. Huoltovarmuuskeskus on kuitenkin valtion kokonaan omistama ja hallinnoima laitos, jossa ei pitäisi periaatteessa tapahtua mitään merkittävää ilman hallituksen tai ministeriön tietoa – ei ainakaan noin 10 miljoonan euron maskikauppoja. HVK:n säännöissäkin sanotaan, että laitoksen toimintaa johtaa sen hallitus.

Tiistaina illalla ministeriö ja HVK:n hallitus kertoivat tietoja uusista selvityksistä. Tiedotustilaisuudessa korostettiin, jälleen kerran, että laitos toimii itsenäisesti, omalla budjetilla.

Kaupat voitiin siis tehdä ilman ministerin ja hallituksen hyväksyntää.

Tilaisuudessa kerrottiin, että HVK:n henkilöstö on toiminut hyvin kovassa paineessa. Miksi juuri näissä kahdessa kaupassa tehtiin virheitä, se jäi avoimeksi. Ketkä kaikki tiesivät maskikaupasta – tai paremminkin – kenen kaikkien olisi pitänyt tietää jäi myöskin vastausta vaille. Nyt laitos yrittää purkaa tehtyjä kauppoja joko kokonaan tai osittain ja minimoida vahingot. Asia voi olla hankala, koska osapuolilla on erilainen näkemys kaupoista.. HVK on tehnyt toisesta kaupasta tutkintapyynnön poliisille.

Moni kansalainen on ihmetellyt HVK:n kaupoista noussutta kohua: virheitä sattuu, varsinkin silloin, kun kiireessä pitää tehdä ratkaisuja.

Varmaan näinkin.

Kyse on kuitenkin veronmaksajien rahojen käytöstä. Vaikka olisi millainen hätä, veroeuroja ei pidä syytää summa mutikassa sinne tänne. Nyt jos koskaan pitää olla tarkkana, ja siksi on suotavaa, että HVK saa rivinsä kuntoon ja hankintoja tehdään ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

Veronmaksajien kukkaroa tarvitaan koronkriisin taltuttamisen jälkeenkin vielä pitkään.