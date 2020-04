Pääkirjoitus: Koronakriisin hoidossa on tehty pahoja virheitä – niistä pitää oppia, koska lisää viruksia on tulossa

Koronakriisi on suomalaisten päättäjien johtamiskurssi, joka on totisinta totta, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Koronaviruskriisiä on nyt eletty yli kolme viikkoa.

Virus etenee hitaasti mutta varmasti, ja pandemian huippu on vielä edessä – valitettavasti.

Kansakunnan pitää elää rajoitusten kanssa toukokuun lopulle.

Häivähdys uudesta, valoisammasta ajasta saataneen jo ensi viikon lopulla. Silloin poliisit ja varusmiehet ehkä katoavat Uudenmaan rajoilta ja eristys päättyy. Uudenmaan aukeaminen olisi iso hyppy ei pelkästään sadoille tuhansille mökkiläisille tai omaisistaan huolestuneille kansalaisille, vaan ylipäätään koko Suomelle. Purku veisi koronataistelua positiivisten uutisten suuntaan. Hallitus päättänee sulun purkamisesta ensi viikon puolenvälin jälkeen, kun se saa asiantuntijoiden kattavat ja viimeiset arviot pandemian etenemisvauhdista.

Odotetaan sitä rauhassa.

Kriisiä on hoidettu Suomessa, kuten muuallakin, parhaan tietämyksen mukaan.

Koronavirus käyttäytyy ”älykkäästi”.

Virus elää äkäisesti leviävillä, oireettomilla tartunnoilla, ei sairastumisilla. Siksi sitä on vaikea torjua; virus on paljon laajemmalla alueella ja paljon laajemmassa joukossa ihmisiä kuin testeissä todetut viralliset tapaukset. Se on siis helposti tarttuva, se lisääntyy isännässään nopeasti, immuunipuolustus on sille osittain voimaton, mutta se on vain maltillisen ärhäkkä: se ei surmaa kaikkia potentiaalisia isäntiään. Virus voi olla sinulla ja minulla, vaikka meillä ei ole oireita. Olemme siis levittäjiä, salakavalan viruksen elintärkeää polttoainetta.

Siksi rajoitustoimet tuntuvat oikeilta, vaikka ne tekevätkin taloudelle kipeää.

Viruksen torjunnassa ja ihmishenkien säästämisessä vaihtoehtoja on vähän, koska rokotetta ei ole vielä ainakaan vuoteen.

Pahin ja viruksen etenemisen kannalta kohtalokkain virhe tehtiin lentokenttien ja satamien matkustajavirran rajaamisessa ja eristämisessä maaliskuussa.

Viranomaiset eivät löytäneet juuri tässä ratkaisevassa asiassa toisiaan, vaan pompottelivat vastuuta pingispallona edestakaisin. Kun asioita joudutaan korjaamaan paniikissa, tehdään virheitä, josta Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) käsittämätön seikkailu kiinalaisessa suojainbisneksessä on räikein esimerkki.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti IS:ssa perjantaina, että HVK:n toimitusjohtaja Tomi Lounema ei nauti hänen luottamustaan. Työministeri Tuula Haatainen (sd) kertoi muutama tunti pääministerin jälkeen tiedotustilaisuudessa, että Lounema saa lähteä.

Median kautta HVK:n maskikaupoista tietoja saaneen Haataisen poliittisesta vastuusta keskustelu varmasti jatkuu.

Kun on ilta illan jälkeen seurannut viranomaisten ja poliitikkojen tiedottamista, väistämättä tulee mieleen, että onko Suomessa kriisien hoidossa vallalla jonkinlainen lapsenomainen usko hommien hoitumiseen. Johtajien ja ministereiden lausunnot koronaviruksen leviämisestä, sen torjunnasta ja varautumisen tasosta ovat heittäneet häränpyllyä.

Saman ministeriön kaksi johtajaa voi antaa ristiriitaisia lausuntoja riskiryhmään kuuluvien vanhusten liikkumisrajoituksista, toisaalta suojavarusteista ja HVK:n varastoista maalattiin harhaanjohtava kuva. STM:n ylijohtaja voi samassa Ylen A-studiossa kertoa suojainten riittävyydestä vastakkaista tietoa – viikon välein.

Ei ihme, että terveydenhuollon kentältä, koronataistelun eturintamasta kuuluu hätähuutoja: selkeitä ohjeita, kiitos!

Näyttää siltä, että kriisijohtamista harjoitellaan liian vähän, varsinkin pandemiakriisin johtamista. Onko nyt niin, että maanpuolustuskursseilla ja johtamiskursseilla keskitytään kaikkiin muihin uhkiin, mutta ei pandemiaan.

Koronavirus on yhteiskunnan johtotasolle, poliitikoille ja virkamiehille, valtava johtamistaidon kurssi, jossa on tosi kyseessä. Tämä oppi ei mene hukkaan. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan koronavirus kiertää maapallolla pitkään ja sen jälkeen tulee jollakin aikavälillä todennäköisesti uusia viruksia.

Opitaan virheistä.

Ja ollaan valmiina.