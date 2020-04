Pääkirjoitus: Koronakriisiä ei voi suoraan verrata 90-luvun lamaan – ministeri Iiro Viinanen kerjäsi rahaa Japanissa

Koronakriisiä ei voi verrata 1990-luvun talouslamaan. Silloin valtio eli kassakriisissä, eikä rahaa ollut, kirjoittaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Koronakriisi on palauttanut monien ajatukset edelliseen suureen talouskatastrofiin eli 1990-luvun lamaan. On esitetty, ettei 90-luvun virheitä saa toistaa. Tätä on sanonut muun muassa vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson.

Muuten hyvä, mutta 90-luvun lamaa ei voi verrata nykyhetkeen.

1990-luvulla ei näet ollut rahaa.

Suomen luottokelpoisuus oli kiikun kaakun, ja rahan hinta oli pilvissä. Korkotaso hipoi pilviä, tai oli niiden yllä.

Suomen suuri vientimaa Neuvostoliitto kaatui.

Vahvan markan politiikka tuli tiensä päähän. Valuuttaluottoja ottaneille kävi köpelösti, kun markka devalvoitiin ja pantiin lopuksi kellumaan.

Yksi legendaarinen viikonloppu oli Esko Ahon (kesk) johtamassa porvarihallituksessa, kun valtiovarainministeri Iiro Viinanen (kok) kävi kerjäämässä rahaa Japanissa asti. Sieltä sitä saatiinkin.

Kerjäämällä.

Valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa valvottiin öitä.

Silloinkin pohdittiin kriisilakeja. Niihin ei turvauduttu. Pankkeja ja säästökassoja meni nurin.

Nyt rahasta ei ole puutetta. Ainakaan toistaiseksi. Se on hyvä.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) syntyi vuonna 1987, kuten vasemmistoliiton Li Anderssonkin. Hän ei ollut edes koulussa, kun lama iski täysillä päälle.

Sama koskee muitakin hallituksen johtojäseniä Anna-Maja Henrikssonia (rkp) lukuun ottamatta

”Olin silloin pieni koululainen, ja kouluissa piti säästää pyyhekumeissakin. Totta kai tuo aika jätti ikäpolveeni leiman. Myös minun lähipiirissäni oli työttömyyttä ja yrittäjillä vaikeaa”, Kulmuni sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 5. 4.)

Ja tässä tärkein:

”Se on selvä, että hallitusohjelmalta on (nyt) lähtenyt taloudellisesti pohja pois. Talouden osalta se pitää kirjoittaa uudelleen.”

Niin täytyykin. Kulmuni puhuu asiaa. Hallitusohjelma oli jo alun perin epärealistinen.

Rahaa palaa nyt, mutta ei sitä holvattavaksi ole. Esimerkiksi toisen asteen ilmainen koulutus on sellainen asia, johon ehditään palata joskus myöhemminkin. Hallituksessa on jo riitaa asiasta, sillä vasemmistoliitto ei halua perua hallitusohjelman lupauksia.

Suomen Pankki ennustaa, että bruttokansantuote tippuu tänä vuonna 13 prosenttia.

Ennuste voi olla turha optimistinen.

Palataan 1990-luvulle. Senkin aikana bruttokansantuote laski 13 prosenttia. Työttömyys nousi 18,9 prosenttiin.

1990-luvun laman syyllisistä on kiistelty nyt 30 vuotta. Esko Ahon hallitus peri Harri Holkerilta (kok) konkurssipesän. Presidentti Mauno Koivisto ja Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kullberg ajoivat loppuun saakka konkurssiin päättynyttä vahvan markan politiikkaa.

Sekin kannattaa muistaa, että Paavo Lipposen (sd) ykköshallitus (1995–1999) säästi ja leikkasi kaikesta mahdollisesta, lapsilisistä ja eläkkeistä, kuten esimerkiksi tuolloinen valtiovarainministeriön ykkösvirkamies Raimo Sailas on todennut. Siinä hallituksessa oli myös vasemmistoliitto. Tuska näkyi tuolloisen vasemmistoliiton puheenjohtajan Claes Anderssonin kasvoilta, mutta hän teki, mitä tehdä täytyy.

Nykyhallitus saa rahaa.

Silti tämä kriisi taitaa olla tai onkin pahempi kuin 90-luvun surkeat vuodet.

Ja kriisistä on tultava joskus uloskin. Sen takia hallitusohjelman voi unohtaa kokonaan ja katsoa, mikä on realismia, mikä ei.