Pääkirjoitus: Donald Trumpilta puuttuvat kylmä harkinta ja rautainen tahto –Yhdysvallat on koronakriissä pahassa ahdingossa

Yhdysvallat hukkasi kallista aikaa koronaviruksen ehkäisyssä.

Yhdysvallat on nopeasti nousemassa koronaviruksen aiheuttaman pandemian pahimmin koettelemien länsimaiden joukkoon.

Siellä on useita tekijöitä, jotka lisäävät tilanteen vaarallisuutta.

Maan terveydenhoitojärjestelmä on epätasa-arvoinen ja käyttäjilleen kallis. Kaikki eivät uskalla hoitoon hakeutua, koska pelkäävät siitä syntyviä kuluja. Epävarmat työmarkkinat ja työntekijöiden sosiaaliturvan puutteet voivat ajaa ihmisiä työpaikoille silloinkin, kun se ei olisi viisasta heidän itsensä ja muiden kannalta.

Sitten on vielä yksinkertaisesti maantiede.

Mantereen kokoisessa maassa syntyy helposti eri hetkillä nousevia paikallisia epidemioita. Tilannetta voi verrata siellä täällä roihuavaan maastopaloon, jossa palomies hädissään juoksentelee uudelta palopesäkkeeltä toiselle.

Kriisin torjunta vaatisi kylmää harkintaa ja rautaista tahtoa.

Presidentti Donald Trump ei ole osoittanut kumpaakaan. Hänen päivittäiset twiittinsä ovat vaihdelleet koko uhkan vähättelystä paniikkiin. Viime viikkoina Yhdysvallat on näyttänyt laivalta, jota ei ohjaa kukaan. Kapteeni pitää kuitenkin tyhjän ruorin vieressä loputonta yksinpuhelua.

Yhdysvallat on liittovaltio, ja käytännön taudintorjunta on jäänyt paljolti osavaltioiden kuvernöörien vastuulle. Eniten huomiota saa New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo. Hänen kaupunkinsa tilanne on epätoivoinen, Yhdysvaltain pahin. Cuomo ei silti lyö hanskoja tiskiin.

Osavaltioiden ja kaupunkienkin välillä on suuria eroja siinä, miten uhkaan vastataan. Tämä on yksi syy siihen, että paikallisia epidemioita voi puhjeta vielä pitkään.

Yhdysvallat hukkasi parin kuukauden etsikkoaikansa, kun tautiuutiset Kiinasta lähtivät leviämään. Valkoinen talo luotti Kiinalle varhaisessa vaiheessa asetettuun matkustuskieltoon. Kun tilanne sitten paheni, kieltoa laajennettiin Eurooppaan.

Virus oli kuitenkin Yhdysvalloissa ja sai levitä lähes huomaamatta. Kun se huomattiin, oli jo myöhäistä.

Yhdysvaltojen puolella ovat sen kehittynyt tiede ja teollisuus, joka voi tuottaa tarvittavia suojia ja laitteita. Mutta niitä ei ollut ajoissa tarjolla. Tämä on johtanut osavaltiot kilpailemaan markkinoilla varsinkin hengityslaitteista. Jopa suoranaisen mustan pörssin ilmiötä on esiintynyt.

Kilpa laajeni nopeasti Yhdysvaltain rajojen ulkopuolelle. Maan viranomaisten väitetään ostaneen muualle tarkoitettuja lasteja suoraan lentokentältä setelitukkuja heilutellen.

Kun kyseessä on maailman yhteinen kriisi, tämä ei Yhdysvaltain mainetta paranna. Sitäkin tarvitaan taas, kun kriisi on joskus ohi.