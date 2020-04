Pääkirjoitus: Koronakriisin mentyä karvas totuus testaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen yhtenäisyyden syksyllä

Hallitus miettii juuri nyt kuumeisesti ulospääsyä koronakriisistä. Syksyllä testataan hallituksen yhtenäisyys, kun väistämättömät budjettileikkaukset ovat edessä.

Milloin rajoituksia päästään höllentämään ja palaamaan normaaliin elämään? Ne ovat Suomen talouden kannalta kohtalon kysymyksiä. Selvää on, että mikään järjestelmä ei kestä talouden hyytymistä pitkään, ja siksi nopean ulospääsytien löytyminen on tärkeää.

Meneillään olevaan kaaokseen etsitään yhtymäkohtia lähimenneisyydestä.

Pohdinnoissa nousee esiin kaksi Suomen talouden polvilleen pudottanutta tapahtumaa: 1990-luvun lama ja vuoden 2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi. Talousiskuissa on toki paljon samaa, mutta myös paljon erilaisuutta.

Koronakriisin tärkein ero 90-luvun lamavuosiin on siinä, että silloin valtion oli vaikea saada velkarahaa mistään, nyt sitä on tarjolla – yllin kyllin. Oli niin tai näin, vilkaisu tulevaisuuteen marssittaa katsojan eteen karmean näyn: viheliäisen koronaviruksen ja yhtä viheliäisten koronarajoitusten vaikutukset näkyvät yritysten, kansalaisten ja kuntien talouksissa pitkään, todella pitkään.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) sanoi HS:n haastattelussa (5.4.), että valtio joutuu ottamaan lainaa todennäköisesti yli 20 miljardia euroa.

Tuokaan summa ei valitettavasti tule riittämään.

Nykyjärjestelmässä Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroopan unioni pystyvät tarvittaessa heittämään rahaa koronakriisin hoitoon järjettömiä summia. Tosin yhteistä linjaa tuntuu olevan vaikea löytää. EU yrittää taas tiistaina sopia kiistojaan mittavista tukitoimista. Niihin kuuluu 100 miljardin euron työllisyyspaketti. Rahan lapiointi unionin puskurirahastoista saattaa hämärtää sitä oleellista tietoa, että vaikka rahaa on, se ei ole ilmaista. Kyse on velasta tai takauksista. Kulmunin esiin nostama 20 miljardiakin on siis velkaa, joka pitää jollakin aikavälillä maksaa takaisin.

Ja velan hoitavat, aivan oikein, suomalaiset veronmaksajat.

Hallitus on nyt suurien asioiden äärellä, yhdessä.

Hyvä niin.

Kun aikanaan ryhdytään hoitamaan koronakriisin jälkeistä aikaa, siellä odottaa kysymys, miten velkaantunutta valtiontaloutta tasapainotetaan. Sitran johtaja Mari Pantsar ja Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen vaativat (HS 6.4.) jo hallitukselta muun muassa ympäristö- ja kulutusverojen korottamista, laajaa investointiohjelmaa ja tuloverotuksen alentamista joissakin tuloluokissa, siis kaikkea muuta kuin leikkauksia.

On ymmärrettävää, että budjettileikkauksista ei vielä puhuta.

Niiden aika ei todellakaan ole nyt.

Totuudelta ei kuitenkaan kannata sulkea silmiä aivan kokonaan. Kun leikkauslistat ilmestyvät hallituksen pöydälle – ehkä jo syksyllä – testataan Sanna Marinin (sd) hallituksen pohjan kestävyys. Koronakriisistä palataan sujuvasti politiikan valtapelin ytimeen: mistä leikataan ja paljonko – ja kenen ajamat asiat lentävät hallitusohjelmasta roskakoriin ja kenen jäävät?