Pääkirjoitus: Suomi nousee koronakriisistä viennin kautta – siksi sitä täytyy tukea

Suomi ei nouse koronakriisin ilman vientiteollisuutta. Siksi sitä on tuettava, mutta hallituksen on syytä perua monet muut lupauksensa.

Vaikka koronavirus ei ole vielä edes iskenyt täydellä voimallaan Suomeen, monella taholla mietitään jo, miten viruksen aiheuttamasta talouskriisistä voitaisiin toipua mahdollisimman hyvin.

Hallitus perusti työryhmän myös tätä silmällä pitäen.

Virus iskee kansantalouteen kuin moukari.

YT-neuvotteluiden piirissä on työ- ja elinkeinoministeriön mukaan noin 3 300 työnantajaa on ilmoittanut aloittavansa yt-neuvottelut. Monelle pienyritykselle kierre on kohtalokas. Valtion tukitoimista huolimatta edessä on konkurssiaalto. Viime viikolla nähtiin lomautusten osalta Suomen ennätys. Viime viikon tiistain ja keskiviikon välillä yhdessä vuorokaudessa lomautettujen määrä nousi 158 000:sta 209 000:een. Lomautusvauhti on tasoittunut, mutta tilanne ei toki ole helpottanut, päinvastoin. YTK:n työttömyyskassa varoittaa ruuhkista.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) keskiviikkona julkistaman kyselyn mukaan jopa viidennes työnantajista pelkää konkurssia. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies arvioi, että edessä on 90-luvun lamaa vakavampi jättityöttömyys ja konkurssiaalto, ja arvioon on syytä yhtyä. 18 prosenttia yrityksistä on vaarassa ajautua konkurssiin koronakriisin seurauksena, jos nämä arviot toteutuisivat täysimääräisesti.

Pk-yritysten ahdingosta huolimatta joka tapauksessa avainasemassa Suomen talouden kannalta ovat vientiyritykset. Suomessa noin 50 yritystä, jotka vastaavat 60-prosenttisesti maamme viennistä. Yli 50 henkeä työllistäviä yrityksiä on noin 3 500.

Vaikka pienyritysten ahdinko on suuri, niitä vähättelemättä vientiyhtiöiden asema ratkaisee, miten Suomi lopulta nousee.

Haastava on tulevaisuuden kannalta esimerkiksi Turun seutu, jossa telakkateollisuus on erittäin merkittävässä asemassa.

Meyerin Turun telakka on yksi Varsinais-Suomen suurimmista työnantajista.

Telakka työllistää suoraan reilut 2 000 työntekijää. Valtion erityisluottolaitoksen Finnveran myöntämät takaukset telakan asiakkaalle Royal Caribbeanille olivat jo valmiiksi maailman suurimpia laivanrakennuksen alalla. Finnvera on taannut risteilytoimintaa sen verran paljon, että tilannetta seurataan taatusti Suomen virallisessa vientitakuulaitoksessa hikikarpalot otsalla.

Finnveran vientitakuiden vastuut ovat tällä hetkellä 25 miljardia, joista on jo nostettu 11 miljardia.

Risteilijävarustamoita koskevat kokonaisvastuut ovat 1,8 miljardia, joista on nostettu nyt 3, 7 miljardia. Näiden lisäksi uudet valtuudet, jotka ovat nyt reilut 12 miljardia. Summat ovat huikeita.

Hallituksen kehysriihi on ensi viikolla. Hallitus käsittelee kehysriihessään myös Suomen oloissa historiallisen suuren lisätalousarvion. Se on miljardien eurojen suuruinen. Edes ensi viikon kehysriihessä ei voi olla lopullista käsitystä koronakriisin lopullisista vaikutuksista.

Ehkä elokuun budjettiriihessä tiedetään enemmän.