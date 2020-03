Pääkirjoitus: Nyt jos koskaan pomo on ansainnut jättipalkkansa ja omistaja osinkonsa – koronakriisin hoito tarvitsee heidän rahojaan

Onko pomojen palkkojen leikkaus ja osinkojen siirtäminen sittenkään järkevää?

Suomen talous on ajamassa seinään koronkriisin takia.

Eristystoimet ja liikkumisrajoitukset iskevät yritystoiminnan ytimeen lekalla: rahaa ei tule, koska liiketoimintaa ei käytännössä ole. Yt-neuvotteluiden kohteena on jo yli 300 000 suomalaista, ja luku kasvaa päivä päivältä.

Tässä tilanteessa hyvät neuvot ovat tarpeen.

Niitä mietitäänkin hallitusta ja talousviisaita myöten.

Aika ajoin kuuluu vaateita suomalaisen yritysjohdon ja yritysten omistajien osallistumisesta talouden pelastustalkoisiin. Yrityspomojen pitäisi pidättäytyä huippupalkkojensa nostamisesta ja jättää rahat yritykseen, toisaalta omistajien tulisi olla nyt kärsivällisiä: osinkojen maksamisen aika ei ole nyt. Viimeksi asian nosti esille presidentti Sauli Niinistö (IS 28.3.). Hän otti kantaa moraaliselta kantilta. Hänen mielestään osingot eivät oikein istu tähän aikaan. Myös palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat vetosivat (HS 22.3.)vahvasti, että hyvin menestyvät yritykset luopuisivat osingonjaoistaan ja johdon tulospalkkioista.

Suoraviivaista totaalikieltoa ei kuitenkaan kannateta.

Osakesäästäjien puheenjohtajan, professori Timo Rothoviuksen mielestä juuri tässä tilanteessa ei pidä jättää osinkoja maksamatta tai ylipäätään rahaa kuluttamatta. Yritysten hallituksissa tiedetään parhaiten, onko rahaa jaettavissa vai ei.

Ei ole omistajienkaan etu kupata koronakriisin takia vaikeuksiin joutunut yhtiö tyhjäksi.

Koronakriisin liikkeelle sysäämässä populistisessa osinkokeskustelussa tuppaa unohtumaan myös se, että valtio – eli siis me kaikki – on suoraan omistajana monissa pörssiyhtiöissä, kuten Fortumissa, Nesteessä ja Finnairissa. Lisäksi on välillisiä omistuksia. Kyse on noin miljardin euron osinkopotista vuodessa. Monet yhtiöt ovat siirtäneet yhtiökokouksiaan ja osinkojen maksamistaan eteenpäin.

Joka tapauksessa osinkotulot ovat valtiolle nyt elintärkeitä, vaikka ne maksettaisiin myöhemminkin.

Yritysjohdon palkkojen leikkauksen järkevyyden voi myös kyseenalaista.

Suomalaiset yritysjohtajat ovat kansakunnan ehdotonta palkkahuippua. Äkkiseltään voisikin luulla, että palkkojen ja palkkioiden saksiminen auttaisi yrityksiä niiden kassaongelmissa.

Tämä toki pitää paikkansa, lyhyellä tähtäimellä.

Toisaalta koronakriisi tekee pomojen ruhtinaallisista palkoista yhteiskunnallisesti tärkeitä tulonlähteitä. Kireä ansiotuloverotus pitää huolen siitä, että yritysjohtajat ovat kärjessä parhaiden veronmaksajien listalla – ja kartuttamassa osaltaan valtion kassaa.

Julkinen talous joutuu lähikuukausina ennennäkemättömään mylläykseen, ellei suorastaan teholinkoukseen.

Verovaroista pitää tukea yrityksiä, yrittäjiä, työttömiä ja terveydenhoitojärjestelmää. Pomojen palkat voi toki kyseenalaistaa, mutta mitä isompi palkka, sitä enemmän rahaa kilahtaa valtion kassaan.

Nyt jos koskaan Suomi tarvitsee hyviä veronmaksajiaan.