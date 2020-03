Pääkirjoitus: Koronakriisi ei kaipaa nyt reviiririitoja – presidentillä ja hallituksella on omat tehtävänsä

Hallintoa ja lakeja voidaan uudistaa sitten, kun akuutista kriisistä on selvitty.

Viikonlopun aikana tulivat julki presidentti Sauli Niinistön ja hallituksen eroavat näkemykset koronaviruksen torjunnassa. Presidentti oli lähettänyt hallitukselle kirjeen, jossa hän kohteliaasti ehdotti eri alojen asiantuntijoista koottua kriisiryhmää.

Hallitus vastasi tahdikkaasti, että keskustelee asiasta, mutta ei näe kriisiryhmälle tarvetta. Sen sijaan se suunnittelee ryhmää, joka pohtisi ”jälleenrakennusta” sitten, kun rajoituksista voidaan luopua. Nyt välttämättömien rajoitusten tiedetään aiheuttavan vakavia taloudellisia ja sosiaalisia haittoja. Sekä presidentti Niinistö että pääministeri Sanna Marin (sd) julkaisivat maanantaina kirjeenvaihtonsa.

Suomessa korona-ajan pahin epäonnistuminen on ollut Helsinki-Vantaan lentokentälle ulkomailta tulijoiden liian lepsu vastaanotto. Pääministeri Marin (sd) on myöntänyt virheen. Tilannetta korjattiin myöhässä.

Tämä on ilmeisesti lisännyt presidentin intoa panna ajatuksiaan paperille. Se ei ihmetytä. Mutta jokainen idea ei ole välttämättä hyvä, esitti sen kuka tahansa.

Kaikesta asiantuntemuksesta, joka käyttöön saadaan on varmasti apua. Nyt meitä on kuitenkin kohdannut täysin uudenlainen uhka, jonka kellään torjumisesta ei Suomessa ole kokemusta. Ei löydy ylivertaisia tietäjä, jotka voitaisiin jostain vetäistä ratkomaan kaikki pulmat. Tiedot viruksen käyttäytymisestä ovat yksinkertaisesi liian vähäiset.

Helmikuussa hallitus perusti Covid-19 ryhmän, jota johtaa pääministerin valtiosihteeri Mikko Koskinen. Ryhmän kokoonpanoa ollaan laajentamassa, jotta Helsinki-Vantaan lentokentän kaltaisia mustia aukkoja ei tulisi lisää.

Keskellä kriisiä ei ole viisasta panna koko systeemiä äkkiä uusiksi. Sellainen synnyttää vain epätietoisuutta siitä missä mennään.

Koronakriisi on osoittanut monia puutteita Suomen lainsäädännössä ja hallintorakenteessa. Niiden korjaamisen aika on sitten, kun akuutti kriisi on ohi. On pakko, jotta ensi kerralla yhteiskunta olisi paremmin valmistautunut tällaiseen haasteeseen.

Presidentti Niinistö on pitänyt täysin ymmärrettävänä, että hallitus haluaa järjestää asiat oman mielensä mukaan. Joissain kommenteissa on kuitenkin tulkittu Marinin twiitissään pyytämä ”työrauha” näpäytykseksi Niinistölle.

Nyt ei ole minkään reviiririitojen aika. Koronaviruksen torjunnassa hallituksella on selkeästi valta ja vastuu. Presidentillä on sanansijansa ulkopolitiikasta ja hän on puolustusvoimien ylipäällikkö. Nyt ei kuitenkaan olla sodassa.

Valtavan kansansuosionsa ansiosta Niinistöllä on mahdollisuus toimia kansakunnan todellisena unilukkarina.

Häntä uskotaan silloinkin, kun rajoitukset tuntuvat arkielämässä liian hankalilta.