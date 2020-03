Pääkirjoitus: Suomi ei kaipaa henkisiä raja-aitoja – Uudenmaan eristys ei saa jakaa kansalaisia eri leireihin

Tarkastusvyöhykkeen sisällä asuu 1,7 miljoonaa ihmistä, mutta sulun tarkoitus on palvella koko maan etua.

Uudenmaan maakunnan ja muun Suomen välille nousi perjantaipäivän päätteeksi fyysinen raja, kun nuoret varusmiehet aloittivat liikenteen ohjaamisen kymmeniin poliisin tarkastuspisteisiin. Rajan saa ylittää vain työn, elinkeinon tai luottamustoimen vuoksi ja painavasta henkilökohtaisesta syystä, joka pitää pystyä perustelemaan poliisille. Rautateillä matkustavat tarkastetaan samalla tavalla kuin ajoneuvoliikenteessä.

Valmiuslain nojalla tehdyt järjestelyt Uudenmaan eristämiseksi ovat täysin poikkeuksellisia Suomen historiassa. Edes viime sotien aikana kansalaisten liikkumista maan sisällä ei rajoitettu tällä tavalla. Sulku ja muut kovat poikkeustoimet testaavat oikeusvaltion ja yhteisiin sääntöihin perustuvan demokratian toimivuuden ennen näkemättömällä tavalla.

Sunnuntain tietojen perusteella eristystoimet ovat alkaneet kohtuullisen hyvin. Ensimmäisen vuorokauden aikana käännytettiin vajaat 900 autokuntaa eri syistä, mutta poliisi joutui kirjoittamaan vain yhden sakon määräysten rikkomisesta. Liikenne ehti hiljentyä selvästi jo ennen rajan sulkemista.

Uudenmaan 1,7:ää miljoonaa asukasta koskeva sulku on tällä erää voimassa huhtikuun 19. päivään saakka. Siihen mennessä ongelmia tuskin tulee, mutta sulku ja muut kovat poikkeustoimet voivat hyvinkin pitkittyä – kukaan ei osaa ennustaa tarkasti epidemian kehittymistä. Siksi on erittäin tärkeää yrittää pitää huoli siitä, ettei fyysisestä rajasta tule henkistä. Poikkeusjärjestely ei saa johtaa siihen, että suomalaiset jakautuvat eri leireihin tai tuntevat itsensä eriarvoisiksi. Kysymys ei ole Uusimaa vastaan muu Suomi -asetelmasta, vaan kansainvälisen mallin mukaan toteutetusta epidemia-alueen tilapäisestä eristyksestä. Sulun tarkoituksena on vähentää uusia tartuntoja, jotta terveydenhoitojärjestelmän kantokyky kestää vielä edessä olevan epidemiahuipun.

Poliisilla on nyt tärkeä tehtävä ylläpitää kansalaisten yhdenvertaisuuden tunnetta. Jokaisella rajan yli pyrkivällä on oma selityksensä sille, miksi juuri hänen on saatava jatkaa matkaa, ja poliisi harkitsee jokaisen kohdalla tapauskohtaisesti, onko syy hyväksyttävä. Siksi viranomaisten on pidettävä tarkka huoli siitä, että määräyksiä sovelletaan samalla tavalla kaikissa tarkastuspisteissä. Ylilyöntien mahdollisuutta vähentää se, että poliisi kirjaa jokaisen tapauksen ylös raportointia varten.

Valtioneuvosto totesi kaksi viikkoa sitten yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että Suomi on joutunut poikkeusoloihin. Olemme oppineet jo paljon. Selviämme tästä kriisistä vain pitämällä yhtä, sitoutumalla yhteisiin sääntöihin ja auttamalla haavoittuvia. Vain siten voimme välttää rajoitusten kiristämisen entisestään. Uudenmaan sulku riittää – totaalista ulkonaliikkumiskieltoa ei kukaan halua.