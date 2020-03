Pääkirjoitus: Ruotsi kulkee omaa tietään taistelussa koronavirusta vastaan – vaikka kuolleita on jo lähes sata

Hallintojärjestelmä, kulttuuri ja perinteet selittävät hallituksen ja terveysviranomaisten pehmeää linjaa; perjantaina suunta muuttui hieman.

Koronaviruskriisi on jakanut Pohjolan. Suomi, Norja ja Tanska yrittävät tukahduttaa viruksen hirmuisin rajoitustoimin. Ruotsi kulkee omaa tietään: viranomaisten linja on pehmeä ja kansalaisten omaan järkeen vetoava.

Suunta muuttui hieman perjantaina, kun hallitus ja kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten ilmoittivat uusista linjauksista – yli 50 hengen tilaisuuksia ei enää sallita eikä tarpeettomia matkoja valtakunnan sisällä suositella lainkaan. Määräysten vastaisista kokoontumisista uhkaa sakkorangaistus. Kansanterveysvirasto torjui kuitenkin edelleen ehdotukset pahimman epidemia-alueen Tukholman eristämisestä.

Pääministeri Stefan Löfvenin (sd) ja kansanterveysviraston lempeää linjaa on selitetty ruotsalaisella lainsäädännöllä ja hallintojärjestelmällä, jossa hallitus ei voi ohittaa viranomaisten päätöksiä. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on vain neuvoa-antava viranomainen, Folkhälsomyndigheten sen sijaan on täysin toimivaltainen elin.

Taustalla on myös kulttuurieroja: Ruotsissa kansaa ei ole tapana komennella jyrkillä imperatiiveilla, vaan ohjeistuksen pitää olla pehmeää ja toimien pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Viranomaiset luottavat siihen, että kansalaiset noudattavat neuvoja käskemättä.

Yhtenä selityksenä on pohdittu jopa sitä, ettei Ruotsi ole niin kriisitietoinen maa kuin lähinaapurinsa. Se ei joutunut natsi-Saksan saappaan alle eikä taistelemaan eloonjäämisestään toisessa maailmansodassa.

Kansanterveysviraston analyysiyksikön päällikkö Lisa Brouwers kertoi perjantaina Ruotsin radiolle, mistä muita kevyempi strategia oikeasti johtuu.

– Monien maiden valitsema tiukka linja ei ole kestävä: sitä ei voida pitää yllä. Ei ole kohtuullista ajatella, että eristystoimia voisi jatkaa niin kauan kuin tarvitaan, esimerkiksi siihen saakka kunnes tulee rokote, Brouwers sanoi.

Brouwersin mukaan tiukat rajoitukset perustuvat toivoon siitä, että tilanne kääntyisi parempaan yhdessä hetkessä ja yhteiskunnan pyörät alkaisivat taas pyöriä. Niin ei todennäköisesti käy. Tehokkaiden viruslääkkeiden ja rokotteiden valmistuminen kestää jopa vuoden.

– Meidän strategiamme perustuu siihen, että me kevennämme terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvaa rasitusta ja suojaamme heikkoja niin hyvin kuin kykenemme: ikäihmisiä ja muita riskiryhmiä.

” Riskit ovat valtavat myös siksi, ettei terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä pidetä hyvänä. Puuttuu tehohoitopaikkoja, puuttuu suojavarusteita.

Strategiaan sisältyy uhkarohkeaa laskelmointia niin sanotusta laumasuojasta: kun iso osa väestöstä sairastaa koronavirustaudin, syntyy väestötason immuniteetti. Se suojaa riskiryhmiä, sillä taudin tarttumisen riski pienenee. Tutkimukset koronaviruksen käyttäytymisestä ja elimistön immuunivasteesta ovat kuitenkin vielä kesken.

Monet asiantuntijat ja myös ruotsalaiset lääkärit ovat varoittaneet hallitusta ja terveysviranomaisia vakavasti: mitä useampi ihminen sairastuu, sitä helpommin tauti leviää myös riskiryhmiin. Se merkitsee väistämättä kuolleisuuden nousua. Riskit ovat valtavat myös siksi, ettei terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä pidetä hyvänä. Puuttuu tehohoitopaikkoja, puuttuu suojavarusteita.

Perjantain mediatilaisuudessa pääministeri ja terveysviranomaiset perustelivat linjan kiristymistä sillä, että epidemiatilanne on muuttunut. Viranomaiset vakuuttivat samalla, ettei tartuntakäyrä etene Ruotsissa samalla tavalla kuin pahimmilla katastrofialueilla Italiassa ja Espanjassa. Vetoomusten ja kehotusten uskotaan siis tehoavan.

Koronavirukseen oli perjantaihin mennessä kuollut 92 ruotsalaista, ja tehohoidossa oli taudin vuoksi yli 200 potilasta. Mitä seuraavaksi? On syytä kysyä, onko Ruotsi vain hukannut arvokasta aikaa taistelussa pandemiaa vastaan.