Pääkirjoitus: Nyt tarvitaan avoimuutta enemmän kuin koskaan

Toimittajia ei enää loppuviikosta päästetty hallituksen tiedotustilaisuuksiin tautiriskin vuoksi. Se on ymmärrettävää, mutta ei ongelmatonta.

Väärän tiedon levittämistä ei estetä vaikenemalla.

Ennennäkemätön terveyskriisi on kohdannut maailmaa ja Suomea. Täällä koronaviruksen tuhot ovat toistaiseksi vielä vähäisiä, mutta olemme vasta kriisin alussa. Toimet viruksen leviämisen estämiseksi koskettavat kuitenkin jo nyt koko yhteiskuntaa.

On ymmärrettävää ja oikein, että tällaisella hetkellä halutaan estää väärän tiedon leviämistä ja paniikkia. Se ei kuitenkaan onnistu tietoa salaamalla ja sen hankkimista vaikeuttamalla.

Viime viikolla herätti hämmennystä sosiaali- ja terveysministeriön ohje, jonka mukaan alueellisten tietojen antaminen koronaviruksen takia tehohoidossa olevien määrästä keskeytettiin. Tätä perusteltiin yksityisyyden suojalla.

Lauantaina ilmoitettiin ensimmäisestä koronaviruksen vuoksi tapahtuneesta kuolemasta Suomesta. Kerrottiin vain, että HUS:ssa hoidossa ollut potilas oli hyvin iäkäs. Tätäkin perusteltiin yksityisyyden suojalla.

Yksityisyyden suoja on tärkeä, mutta on vaikea nähdä miten tehohoidossa alueittain olevien määrä tai menehtyneen sukupuoli ja ikä rikkoisivat sitä.

Se, että emme elä normaaliaikoja puoltaa tietojen avoimuutta. Niin ihmiset saavat kokonaiskuvan tilanteesta ja sen vakavuudesta, mikä kannustaa noudattamaan viranomaisen määräyksiä. Tiedon puute johtaa sekä niiden rikkomiseen että tarpeettomiin huhuihin ja pelkoihin.

Valtiovallalla ja viranomaisilla on myös valmiuslakien turvin poikkeukselliset oikeudet rajoittaa ja puuttua kansalaisten elämään. Tämä vaatii vastapainokseen täyttä läpinäkyvyyttä toimiin ja niiden vaikutuksiin.

Viime viikolla hallitus piti päivittäin suoria tiedotustilaisuuksia. Tämä oli hyvä, koska päätökset kuultiin tuoreeltaan niiden tekijöiden perustelemina. Muutaman päivän jälkeen toimittajia ei enää päästetty paikalle kysymyksiä esittämään. Tämä on ymmärrettävää, kun yli kymmenen hengen kokoontumiset on kielletty.

Se kuitenkin johti siihen, että ministerit vastasivat vain tiedotusvälineiden etukäteen lähettämiin kysymyksiin. Toimittajat eivät siis olleet paikalla reagoimassa siihen, mitä oli juuri kerrottu ja kysymässä siitä. Kun kysymykset lähetetään etukäteen, toisin kuin toimittajien esittäessä kysymyksensä paikan päällä, ne voi myös valita etukäteen.

Nykytekniikalla pystytään varmasti hoitamaan se, että kysymyksiä ja jatkokysymyksiä esitetään suorina. Tiettävästi ratkaisua haetaan jo. Se on tarpeen.

On päätöksentekijöidenkin etu, että heidän sanomisiaan tarkennetaan ja kyseenalaistetaan. Se on myös demokratian ja vapaan tiedonvälityksen perusteita

Avoimuus on välttämätön keino ylimääräisen paniikin estämiseen. Tiedon pimittäminen herättää ihmisissä epäilyksiä, että on jotain salattavaa. Somen valta-aikana hallitus ei pysty ohjaamaan kansaa vain yksipuolisella tiedottamisella. Jos joku asia jää toimittajille epäselväksi, se jää myös suurelle yleisölle. Siksi toimittajien on saatava suorittaa perustehtävänsä: kysyä.

Somen valta-aikana hallitus ei voi ohjata kansaa vain yksipuolisella tiedottamisella. Sekä tahattomat että tahalliset väärinkäsitykset leviävät heti laajalti. Tämä johtaa juuri siihen, mitä kaikki haluavat välttää. Päättäjien avoimuus on tärkeä asia kriisin voittamisessa.