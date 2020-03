Pääkirjoitus: Koronakriisin tuolla puolen odottaa muuttunut maailma

Koronakriisistä ei selvitä hetkessä, ja se vaikeuttaa maailman ennestään hankalia haasteita.

30 viime vuoden aikana on maata kohdannut kolme suurta kriisiä, jotka jäivät suomalaisten tajuntaan. Ne muuttivat sitä miten ajatellaan ja miten toimitaan.

Ensimmäinen oli 1990-luvun talouskriisi. Sitä ennen sukupolvi oli tottunut aina kasvavaan hyvinvointiin ja julkisiin palveluihin. Laman aikana kaikki muuttui ja kansan kalloon painui sana kulukuri. Siksi vuonna 2008 käynnistynyt pitkä taantuma ei mullistanut yhtä paljon asenteita. Reagointimallit olivat valmiina.

Vuonna 2015 Euroopan pakolaiskriisi ulottui myös Suomeen. Se ensin lisäsi halua auttaa, sitten pelkoja. Ennen itsestäänselvinä pidetyt liberaalit arvot kyseenalaistuivat. Mielipiteet jakautuivat jyrkästi. Henkinen jälkipyykki on kesken ja iso asia Suomen politiikassa.

Kesken kaiken tuli sitten täysin toisenlainen kriisi. Koronavirus on kuin tieteiskirjasta. Se ei toki surmaa massoittain kuin rutto mutta on uhka miljoonille maailmassa. Sen leviäminen on yhä osin selvittämätöntä ja rokotetta tai täsmälääkettä ei ole.

Kriisin taloudelliset vaikutukset ovat muodostumassa paljon pahemmaksi kuin vuonna 2008, jolloin aluksi romahti vain Yhdysvallat. Nyt koneet pysähtyvät kaikkialla yhtä aikaa. On jo selvä, että tämä ei jää parin kuukauden säikähdykseksi. Nyt lapsuuttaan elävät muistavat tämän satavuotiainakin.

Voi olla, että 2010-luku jää muistoihin vapaan matkustamisen villinä vuosikymmenenä. Tulevaisuudessa rajoilla ja maiden sisälläkin voi olla enemmän tarkastuksia pelkästään terveydellisistäkin syistä. Jos koronavirukselle ei löydy nopeasti pysäyttäjää se jää pesimään ympäri maailmaa ja tekee uusia hyökkäyksiä, kun tarkkaavaisuus herpaantuu.

Vaikka pysäyttäjä löytyisikin, tautivaaraan suhtaudutaan täysin toisin kuin tähän asti. Se voi merkitä yllättäviä matkustuskieltoja vain varmuuden vuoksi. Monesti suomalaisenkin reissu jää kesken.

Matkailubisneksen volyymi voi pienetä ja maailmanmatkailusta tulla taas varakkaiden etuoikeus.

Hädän hetkellä kautta maailman yritykset tarvitsevat yhteiskunnan tukea. Poikkeusaikana valtio joutuu valvomaan myös normaalisti yrittämisen vapauteen liittyviä asioita. Esimerkkinä voi mainita Suomessa käyttöön otetuissa valmiuslain pykälissä mukana olleen lääkekaupan rajoittamisen. Talouden ongelmien pahetessa voidaan tarvita vielä kovempia sääntelytoimia.

Kun valtio on kriisien, yleensä sotien, aikana kiristänyt otettaan talouselämästä, se ei ole sitä kovin nopeasti hellittänyt. Suomessa voi olla edessä julkisen vallan ja yksityissektorin suhteiden uudelleenarviointi. Sellainen voi olla edessä myös markkinatalouden veturissa Yhdysvalloissa.

Kriisi on aivan erilainen kuin mikään nykyaikana koettu. Siksi aiempien kriisien opetukset eivät nyt päde. Tämä koskee niin terveyttä kuin talouttakin ja varmasti vielä sellaisia asioita, joita ei nyt voisi kuvitellakaan.

Koronakriisi voi hetkeksi saada unohtamaan maailman valmiiksi isot ongelmat, kansantalouksien velkaantumisen, sodat ja ilmastonmuutoksen. Mutta eivät ne minnekään katoa, vaan palaavat entistä pahempina.

Vastauksista tulee ennen näkemättömän vaikeita. On aika lopettaa nykynuorten kutsuminen lumihiutaleiksi ja pullamössöiksi. Heidän edessään on haasteita, jollaisia vanhat arvostetut valtiomiehet eivät voineet kuvitella.

Maailma on muuttunut.