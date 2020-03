Pääkirjoitus: Koronasota tarvitsee arvojohtajaa – tottelisiko uppiniskainen kansa presidentti Niinistön antamia ohjeita?

Presidentti Sauli Niinistö on rauhoitellut kansaa koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Presidentti Sauli Niinistön kansansuosiosta voisi olla hyötyä koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Koko Eurooppa, Suomi mukaan lukien, taistelee koronavirusta vastaan järeillä keinoilla. Lähihistorian yksi suurimmista vitsauksista uhkaa ihmisten terveyttä, mutta myös globaalia taloutta seurauksilla, joista kenelläkään ei ole varmaa tietoa. Ne valkenevat vasta kuukausien – ehkä jopa vuosien päästä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus sai yksimieliseltä eduskunnalta luvan käyttää valmiuslakia kriisin hoitoon. Koronakriisin valtakunnallinen johto siirtyi valtioneuvostolle, joka rajoitti muun muassa ihmisten kokoontumista ja liikkumista, lisäksi rajoille palautettiin tarkastukset.

Tavoitteena on suojata riskiryhmiä ja pitää terveydenhuollon kapasiteetti hallittavana.

Eduskunta hyväksyi valmiuslaista viisi pykälää keskiviikkona, mutta valmiuslaissa on vielä kovempiakin keinoja, muun muassa polttoaineiden ja ruuan jakeluun liittyviä rajoituksia, jos niille nähdään tarvetta seuraavien viikkojen aikana.

Kaikki riippuu siitä, tehoavatko jo päätetyt rajoitukset.

Hallitus on toiminut suoraviivaisesti, vaikka liikkeellelähtö ja reagointi virusuhkaan oli ensin hidasta.

Herättelijäksi tarvittiin presidentti Sauli Niinistöä.

Presidentin valtaoikeuksia kavennettiin vuonna 2000, kun Tarja Halosesta tuli presidentti. Pääministerin valta kasvoi ja presidentin väheni. Näin lain kirjaimen perusteella. Viime päivinä on nähty, että lain kirjain ei aina ole sama kuin käytäntö. Presidentti on ollut aktiivinen koronaviruksen vastaisessa taistelussa sekä vallan kulisseissa että mediassa.

Valmiuslaki sanoo, että valtioneuvosto toimii tässä asiassa yhdessä presidentin kanssa. Ulkopolitiikan päätöksenteossa perustuslain muotoilu on toisin päin: presidentti johtaa yhdessä valtioneuvoston kanssa.

Molemmilla on roolinsa valmiuslain käyttöönotossa, eikä tässä vaiheessa voi sanoa, että lakia ei olisi otettu käyttöön ilman presidentin myötävaikutusta. Sinänsä presidentin arvojohtajan roolin korostuminen on ymmärrettävää. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ministereistä valtaosa on kokemattomia poliitikkoja, joilla ei voi ole samanlaista tuntumaa kriisien hoitoon kuin presidentti Niinistöllä.

Kun Niinistö valittiin toiselle kaudelleen vuoden 2018 vaalien ensimmäisellä kierroksella valtavalla äänivyöryllä, esiintyi näkemystä, että poikkeuksellisen suuri kansansuosio tekee presidentistä valtiosääntöä suuremman kansanjohtajan.

Taistelu koronavirusta vastaan on osoittanut, että kansakunta tarvitsee hädän hetkellä puoluepolitiikan yläpuolelle nousevaa tien näyttäjää.

Hyvä kysymys on, pitäisikö presidentti Niinistön ottaa pysyvämmin isompaa roolia koronasodassa. Uskoisiko kansa paremmin presidenttiä, jos nimenomaan hän sanoisi, että turhaa liikkumista ja kokoontumista pitää välttää ja – mikä tärkeintä –- yli 70-vuotiaiden on pysyttävä mahdollisuuksien mukaan sisätiloissa.