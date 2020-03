Pääkirjoitus: Muhiiko Venäjällä valtava koronapommi? – Putin vakuuttaa aivan muuta

Koronavirus käänsi Suomen ja Venäjän johtajien reagointitavat täysin päälaelleen: Suomi rajoittaa kansalaistensa elämää nyt rankasti, mutta Venäjä keskittyy lähinnä vain tuudittelemaan heitä turvallisuudentunteeseen.

Mikään ei tunnu olevan maailmassa enää ennallaan koronaviruksen myötä, ei edes Suomen ja Venäjän johtajien tapa hallita akuutteja tilanteita.

Konkreettinen esimerkki tästä tuli tiistaina, kun Suomen ja Venäjän hallitukset pitivät peräjälkeen suorana lähetettyjä tiedotustilaisuuksiaan.

Oli kuin olisi seurannut kahta täysin vastakkaista todellisuutta, jossa nopea ja päättäväinen olikin Suomi ja hidas sekä varovainen oli Venäjä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) otti Suomessa käyttöön ennenkuulumattomat yhteiskunnan rajoitustoimet ja teki selväksi, kuinka vakavasti meidän kaikkien pitää suhtautua koronaviruksen leviämisen estämiseen.

Venäjällä hallituksen istuntoa johti puolestaan presidentti Vladimir Putin, joka pääviesti oli se, että Venäjällä tilanne on jo nyt hyvin hallinnassa eikä maassa tarvita vastaavanlaisia rajoitustoimia kuin muualla maailmassa.

Venäjän rajojen sisällä ihmisten arkielämä ja kanssakäyminen jatkuvat yhä edelleen liki normaaliin tapaan, vaikka maa sulkeekin keskiviikkona rajansa ulkomaalaisilta toukokuun alkuun saakka. Edes jääkiekkoliiga KHL ei taipunut lopettamaan kauttaan kesken, vaan pudotuspelit ovat ainoastaan tauolla huhtikuun 10. päivään asti.

Ei siis ihme, että yhä edelleenkään moni venäläinen ei ota koronavirusta todesta. Virukseen suhtaudutaan kuin se olisi vain Kiinan tai Euroopan ongelma, joka ei jostain ihmeen syystä tai Putinin armosta venäläisiin iske.

Tiistain virallisten lukujen mukaan koronavirus on levinnyt Venäjällä viidelletoista eri hallintoalueelle ja sairastuneita on 114. Lukujen pienuutta on ihmetelty jo lännessä, mutta epäluuloja esiintyy myös Venäjän sosiaalisessa mediassa ja kahvipöytäkeskusteluissa.

On hyvinkin mahdollista, että Venäjällä muhii parhaillaan valtava koronaviruspommi, jota Kreml ei halua tunnustaa.

Yksi syy hyssyttelyyn löytynee meneillään olevasta perustuslakiremontista. Putinin olisi saatava oma elinikäinen valtakautensa sinetöityä ensin takuuvarmasti niin, että mahdollinen koronaviruspaniikki ja karu totuus sairastuneiden määrästä ei pääse sitä estämään.

Tiistaina Putin allekirjoitti vihdoin myös odotetun ukaasin, jonka mukaan Venäjällä järjestetään kansalaisäänestys perustuslakimuutosten hyväksynnästä huhtikuun 22. päivänä. Parhaillaan Kremlissä pohdittaneen kuitenkin, kumpi on suurempi riski, kansan äänestyttäminen koronaviruksen uhallakin vaiko äänestyksen siirtäminen.

Yksi mahdollisuus on, että Putin odottaa taktisesti vielä jonkin aikaa ja julistaa sitten maahan koronavirushätätilan, jonka nojalla myös perustuslakimuutokset otetaan nopeutetusti käyttöön ilman kansanäänestystä. Mutta kuinka moni venäläinen on ehtinyt siihen mennessä jo sairastua turhaan?