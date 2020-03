Pääkirjoitus: Koronakriisin hoidossa juuri Sinä voit auttaa

John F. Kennedy kysyi 1960-luvulla, mitä voit tehdä maasi puolesta. Sama kysymys toimii nyt – koronakriisin Suomessa.

Historia on täynnä kummallisuuksia ja yhteensattumia.

Asioita toistuu vuosikymmenien ja vuosisatojen kierrossa.

Suomi on ollut tiukoissa, poikkeuksellisissa paikoissa aikaisemminkin. Voisi jopa sanoa, että koko suomalainen elämänmuoto ja kulttuuri ovat rakentuneet aika ajoin syliin putoavien vastoinkäymisten varaan; sodat, nälänhätä ja pulavuodet kasvattivat katajaista kansaa kovalla kädellä. Suomalaiset löysivät yhtenäisyyden ratkaisevalla hetkellä.

Yhdessä tehtiin mahdottomasta mahdollista, ja Suomi ponnisteli hyvinvointivaltioksi.

Kun pääministeri Sanna Marin (sd) johdatti hallituksensa tiedotustilaisuuteen maanantaina, kaikki tiesivät, että koronaviruksen kanssa pelattava peli kovenee.

Virusta ei voida enää estää ja padota.

Nyt on aika suojata suomalaiset, varsinkin yli 70-vuotiaat ikäihmiset, joille tauti voi olla vaarallinen. Hallitus teki sen, mitä monessa muussa Euroopan maassa oli tehty jo aikaisemmin. Valmiuslain käyttöönotto on tietyllä tavalla odotettu päätös. Valtioneuvosto astuu koronakriisin hoidon johtoon 19 kohdan ohjelmalla. Hallitus sulkee muun muassa oppilaitokset koko maassa. Poikkeustila kestää toiseen pääsiäispäivään, noin neljä viikkoa.

Rajojen sulkeminen pikaisesti on erittäin kova päätös. Vapaan liikkumisen nimiin vannova läntinen Eurooppa oli siis loppujen lopuksi voimaton kiinalaiselta eläintorilta lähteneen viruksen edessä. Rajapuomit laskeutuvat.

Yhteiskunnat eristäytyvät tavalla, jota vielä muutama viikko sitten ei kukaan tullut ajatelleeksi.

Viikonloppuna Tanska teki liukuhihnalta kovia koronaviruspäätöksiä ja rakensi ennätysajassa yrityksille mittavan apupaketin yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tanskalainen yhteiskunta on nopealiikkeisempi, eikä siellä ole kankeita keskusvirastoja ja hallintoa. Siellä poliitikot johtavat maata kädet savessa.

Suomen hallituksen toimintaa on arvosteltu johtajuuden puutteesta ja virkamiesten selän taakse menemisestä. Maanantaina päättämättömyyden varjo pyyhkäistiin pois, hallitus löysi voimansa – viimeisellä hetkellä.

Aina voidaan keskustella, olivatko tehdyt päätökset oikea-aikaisia ja olisiko jotain pitänyt tehdä aiemmin.

Näitä voidaan miettiä sitten joskus, kun koronaepidemia on lopullisesti ohi, ehkä kuukausien päästä. Nyt tällä pohdinnalla ei ole merkitystä, koska meidän kaikkien pitää keskittyä epidemian voittamiseen ja huolehtimaan läheisistämme, tekemään arjen pieniä hyviä tekoja ja auttamaan heikompia.

Minun ja sinun, hallituksen, opposition, yrittäjien, maanviljelijöiden, opettajien, sairaanhoitajien, rakentajien, siivoojien, pankinjohtajien – siis aivan kaikkien.

Pienet, iloa tuottavat asiat ovat nyt arvossaan.

Hallitus suuntaa yrityksille apupaketin pehmentämään talouteen kohdistuvaa iskua.

Kun Suomi ja Eurooppa käpertyvät itseensä, konkurssit nostavat päätään. Koronan jälkihoito taloudessa tulee vaatimaan miljardien eurojen panostuksen, loppusummaa ei tiedä kukaan. Suomi on nyt samassa tilanteessa kuin 1990-luvun alussa pankkikriisin aikana. Sijoitushuumassa vakavaraisuutensa laiminlyönyt pankkijärjestelmä pelastettiin veronmaksajien pankkituella: valtio otti rajusti velkaa.

Nyt pitää pelastaa koko yrityskenttä, ei enempää eikä vähempää.

Mutta.

Me kaikki, kyllä, myös juuri sinä, voimme tehdä paljon asioita yritysten auttamiseksi. Ostetaan kotimaista. Kun ei käydä ravintoloissa, tilataan sieltä ruokaa kotiin. Jätetään kansainväliset nettikaupat rauhaan ja pidetään suomalaiset yrittäjät tolpillaan. Sitten kun poikkeustila on ohi, ryntäämme ravintoloihin, kahviloihin, matkailukeskuksiin, lomakyliin, konsertteihin, teattereihin ja laitamme niin sanotusti rahan liikkeelle ja pöydän koreaksi – Suomessa. Tämä on nyt tärkeää. Koronasta tulee kansantaloudelle aikanaan kova lasku ja moni voi menettää työpaikkansa. Me voimme tätäkin iskua lievittää. Presidentti John F. Kennedyn 1960-luvulla esittämä kysymys toimii nyt koronakriisin lamauttamassa Suomessa: Älä kysy, mitä maasi voisi tehdä puolestasi, vaan mitä sinä voisit tehdä maasi puolesta.

Suomen historian käännekohdat kertovat siitä, että ennenkin on selvitty.

Ja se on hyvä muistutus.

Meille kaikille.