Pääkirjoitus: Otetaan koronakriisissä Tanskasta mallia – missä Suomen työmarkkinajärjestöt luuraavat nyt kun koronakriisin hoito huutaa kolmikantaa?

Koronakriisin takia Tanskassa sovittiin hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken ennätysnopeasti isosta tukipaketista yrityksille.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen puolueiden puheenjohtajat pohtivat sunnuntaina jatkotoimenpiteitä koronakriisin hoidossa. Sen lisäksi, että hallitus taistelee koronavirusta vastaan, sen pitää myös pehmentää talouden vajoamista.

Pienyrityksen ovat vaikeuksissa, koska ihmiset eivät liiku ja käytä palveluja. Isot yritykset kärsivät globaalin talouden yskimisestä: vienti ei vedä, eikä komponentteja saada. Yt-suma ja lomautukset uhkaavat. Ne koskettavat monia kansalaisia, ja se on paljon isompi juttu kuin pörssikurssien heiluminen.

Osakekurssit palaavat aina nousu-uralle.

Työpaikka voi mennä iäksi.

Maanantaina hallitus päättää avustuspaketista yrityksille.

Suomen Pankki kertoi jo omasta lainaohjelmastaan sunnuntaina.

Lisäksi hallitus ottaa kantaa valmiuslakiin. Valmiuslaki antaisi hallitukselle lisää toimivaltaa rajoittaa tarvittaessa kansalaisten elämää koko maassa. Koulut, päiväkodit ja rajat voivat sulkeutua.

Jälleen on pakko kysyä, miksi asiaa mietitään vasta maanantaina.

Eikö Suomen Pankin lisäksi myös hallituksen pitäisi kriisitilanteessa työskennellä 24/7 pitääkseen yhteiskunnan toimintakunnossa?

Esimerkiksi työllisyyttä tukevat poliittiset päätökset olisi voitu jo tehdä viikonloppuna.

Hämmennystä herätti myös ex-pääministeri Antti Rinteen kirjoitus lauantaina. Rinne vaati hallitusohjelman elvytysmiljardin käyttöönottoa pikaisesti. Epäselväksi jäi, esittikö Rinne vaatimuksensa eduskunnan varapuhemiehenä vai päähallituspuolue Sdp:n puheenjohtajana, jota tehtävää hän myös edelleen hoitaa – jos se sattui unohtumaan.

Ex-pääministeri Esko Aho (kesk) neuvoi Ilta-Sanomissa (14.3.) hallitusta: Jos todellisuus ja hallitusohjelma joutuvat ristiriitaan, hallitusohjelma väistyy.

Tanskassa hallitusohjelma on jo pantu sivuun. Siellä ei vitkastella. Hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt onnistuivat todella nopeasti yhdessä sopimaan laajasta tukipaketista ahdinkoon joutuville yrityksille. Tavoite on yksinkertainen: estää massatyöttömyys. Missä Suomen työmarkkinajärjestöt luuraavat? Nythän valtaansa menettäneillä keskusjärjestöillä olisi profiloitumisen paikka, kun Suomella on hätä – kolmikannan parhaiden perinteiden mukaisesti.

Tanskalaisten päättäväisyyttä on pakko kadehtia, vaikka kaikki ratkaisut eivät sellaisinaan Suomeen sovikaan. Joka tapauksessa Tanskassa koronapäätöksiä tippuu liukuhihnalta. Kriisin hoidossa on, anteeksi vain, tekemisen meininki.

Koronavirus ei ole haaste ainoastaan terveydenhuoltojärjestelmälle.

Se on sitä myös poliittiselle päätöksenteolle.

Pandemiaksi luokiteltu koronaepidemia etenee vääjäämättä kohti Suomea. Sitä ei enää voi torjua, vaan kyse on siitä, miten sitä hoidetaan. Yhteiskunnan pyöriä liikkeessä pitävä taloudellinen toimeliaisuus saa kolhun kylkeensä, kuinka syvän ja pitkäaikaisen, se tiedetään vasta myöhemmin.

Ehkä vasta kesällä.