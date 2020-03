Pääkirjoitus: Korona muuttaa kaiken – tauti voi muokata maailmaa ja Suomea rankalla kädellä

Hurjimpien ennusteiden mukaan ahnaasti leviävä virus sysää maailman talouden taantumaan ja lamaan, jopa vuosiksi, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Kiinasta vuodenvaihteessa lähtenyt koronavirus muuttaa maailmanjärjestystä kovalla kädellä.

Virus ei välitä rajoista ja kansallisuuksista, vaan hakee ahnaasti uusia kohteita.

Moni sairastuu.

Äärimmäisessä tapauksessa kohtalona voi olla kuolema. Vaarassa ovat vanhukset ja jo valmiiksi sairaat, riskiryhmät.

Virus on jo osoittanut tehokkuutensa myös taloudessa: pörssikurssit heiluvat, yritykset ovat vaikeuksissa ja ensimmäiset konkurssit on nähty. Hurjimpien ennusteiden mukaan virus sysää maailman talouden taantumaan ja lamaan, jopa vuosiksi. Moni kansantalous on pidetty pystyssä keinotekoisella velkaelvytyksellä ja matalilla koroilla. Nyt siitä maksetaan kovaa hintaa, kun kulutus, tavarakauppa ja vientimarkkinat kompuroivat ja palvelut kärsivät, kuten ravintolat ja matkailu.

Puskureita ei ole.

Suomikin voi saada koronan jälkitautina ikävän vieraan 1990-luvun laman tyyliin: massatyöttömyyden.

Suomessa viranomaiset ja poliittinen johto ottivat koronan tosissaan vasta nyt, kun virus on jo työntänyt kylmän kätensä yhteiskunnan ovenrakoon.

Eittämättä tulee mieleen hallituksen analyysi ennen finanssikriisiä vuonna 2008: se ei koske meitä. Todellisuudessa kriisi koski ja rajusti. Yhteiskunta vajosi sitkeään taantumaan – vuosiksi.

Tammikuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijat kertoivat, että koronan leviäminen Suomeen on epätodennäköistä ja kyseessä ei ole erityisen tarttuva virus. Euroopan tartuntatautiviraston suomalaisasiantuntija Pasi Penttinen sanoi 13.2. Ylellä totuuden: tauti ei pysy Kiinan rajojen sisällä, syntyy etäpesäkkeitä ja maailmanlaajuisen pandemian julistaminen on lähellä.

Penttinen analysoi tilanteen oikein – kuukausi sitten. Perjantaina 13.3. THL nimittäin kertoi tiedotustilaisuudessa, että Suomi on varautumassa siihen, että korona on epidemia, jota ei enää voida tartuntaketjuja jäljittämällä estää.

Kolmannes suomalaisista saa tartunnan ja heistä osa sairastaa koronan jossain muodossa, valtaosa lievänä.

Vasta jälkeenpäin voidaan arvioida toimenpiteiden tehokkuutta ja – ennen kaikkea – niiden oikea-aikaisuutta. Toimiko poliittisen johdon ja virkamiesjohdon yhteistoiminta aukottomasti?Tuleeko tautihuippu meille nyt isona ryöppynä, joka ruuhkauttaa sairaalat ja terveyskeskukset? Olisiko aiemmin reagoimalla saatu tartuntojen määrä pysymään paremmin hallinnassa?

Kun koronakriisistä aikanaan selvitään, kunnon pyykinpesu lienee paikallaan, vastaisuuden varalle.

Koronakriisissä johtajuus on ollut hukassa, valitettavasti. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on toki nyt terästäytynyt. Hallitus valmistelee valmiuslain käyttöönottoa. Valmiuslaki tietäisi koulujen ja päiväkotien sulkemista koko maassa ja Suomen kääntymistä sisäänpäin: yhteiskunta keskittyisi sairastuneiden hoitamiseen, elintärkeiden palvelujen ylläpitämiseen ja hoitohenkilökunnan ja riskiryhmien suojaamiseen.

Se on historiallisen järeä keino: Edellisen kerran lain käyttöä suunniteltiin 1990-luvun alkupuolella, kun valtiolta loppuivat laman kurimuksessa rahat.

Koronavirus on vakava paikka meille kaikille, koko yhteiskunnalle.

Suomalaiset ovat nousseet ahdingosta ennenkin, miksi koronakriisi tekisi poikkeuksen.

Tästä muistutti myös presidentti Sauli Niinistö torstaina Ylen A-Talkissa. Niinistön ehkä suurin, jopa marsalkka Mannerheimin päiväkäskyihin vertautuva ylevä ajatus oli se, että huolimatta talousvaikeuksista, kriisin hoidon keskiössä pitää olla ihmisten terveys. Talous hoituu kyllä kuntoon, ehkä ei ihan heti, mutta ajan mittaan.

Ruuhkaisissa supermarketeissa työnneltiin perjantaina ostoskärryjä vakavina, mutta luottavaisina.

Tästäkin selvitään!

Yhdessä.