Pääkirjoitus: Koronakriisin hoito tarvitsee jämäkkää johtajuutta – liika varovaisuuskin voi aiheuttaa paniikkia

Torstai oli päivä, jona koronaviruksen aiheuttama kriisi siirtyi toiselle tasolle sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ilmoitti Schengen-maita koskevasta maahantulokiellosta, joka koskee myös Suomea.

Tämä johti heti massiivisiin lentojen peruutuksiin ja pörssikurssien laskuun. Trumpin päätöstä moitittiin huonosti harkituksi ja tehottomaksi. Arvioidaan, että pikemminkin pitäisi keskittyä jo Yhdysvalloissa etenevien tartuntaketjujen katkaisuun. Trumpia kuitenkin arvosteltiin toimettomuudesta ja hän päätti tehdä jotain. Maailman varoituskellot soivat jälleen.

Suomessa pääministeri Sanna Marin (sd) esitteli päivällä Suomen toimia. Niistä näkyvin on suositus, käytännössä määräys, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumisesta toukokuun loppuun asti. Myös pienempien tapahtumien järjestämisessä suositellaan harkinnan käyttöä.

Torstai-iltana eduskuntapuolueiden johtajat tapasivat Säätytalolla keskustellakseen valmiuslakien käyttöönotosta tarvittaessa. Se on todella järeä toimi, johon hallitus voi ryhtyä vain eduskunnan ja presidentin myötävaikutuksella. Aiemmin tällaisesta aikeesta ei ole koskaan julkisesti puhuttu.

Suomi seuraa päätöksissään Ruotsin jäljillä. Siellä tautitilanne on pahempi, ja yksi ihminen on jo kuollut. Ruotsi ja Norja turvautuvat jo kovempiin keinoihin ja sulkevat koulut ja päiväkodit. Suomessakin valmiuslait mahdollistaisivat tämän. Asiantuntijat ovat erimielisiä tästä, koska ei ole varmaa kuinka helposti koronavirus lapsista tarttuu. Toisaalta juuri mikään uudesta ja salaperäisestä taudista ei ole varmaa.

Monet kansalaiset kysyvät, tekeekö Suomi sittenkään tarpeeksi. Hallituksen pitäisi jämäköityä ja ottaa koronakriisin hoito selkeämmin johtoonsa, eikä mennä viranomaisten selän taakse.

Pahiten viruksesta on Euroopassa kärsinyt Italia, jossa kuolleita on satoja. Se oli ensimmäisten joukossa kieltämässä Kiinasta tulevia lentoja, mutta näyttävän eleen jälkeen maan valmius taudin tuloon osoittautui kehnoksi.

Muu Eurooppa voi lähinnä ottaa oppia Italian virheistä.

Valmiuslakeihin varautuminen on raju keino, mutta se voi olla välttämätöntä, jos tauti etenee niin kuin se on muualla tehnyt. Paniikin välttäminen on tärkeää, mutta sitä synnyttää myös tunne, että ei tehdä tarpeeksi.

Hallitukselta ja sen alaisilta viranomaisilta kysytään nyt johtajuutta. Mutta koronaviruksen haasteesta selviäminen vaatii kaikilta suomalaisilta kylmää järkeä.