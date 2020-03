Pääkirjoitus: Valmentaja on tärkeä roolimalli – huutaminen ja häirintä eivät ole oikeita kasvatusmetodeja

Lasten ja nuorten valmennukseen liittyvät eettiset ongelmat ovat liian yleisiä suomalaisessa urheilumaailmassa.

Olympiakomitea julkaisi helmikuun lopussa urheiluyhteisön uuden vastuullisuusohjelman, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Sen motto on urheillaan ihmisiksi. Ohjelmaan on sitoutunut 69 lajiliittoa.

Ohjelman keskeisiä ideoita on se, että urheilu tuottaa kaikille iloa ja positiivisia kokemuksia: ”Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.”

Urheillaan ihmisiksi -ohjelma valmistui juuri samaan aikaan, kun lasten ja nuorten valmennuksen etiikasta on jälleen kerran tullut iso puheenaihe. Syynä on taitoluisteluseura Helsingin Luistinklubin (HSK:n) ja valmentaja Mirjami Penttisen ympärillä pyörivä kohu. Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta langetti Penttiselle tammikuussa vuoden kilpailukiellon epäasiallisen käytöksen vuoksi. Penttinen on valittanut päätöksestä.

Viimeisin käänne nähtiin 9. maaliskuuta, kun HSK:n hallitus päätti palauttaa Penttisen työvelvoitteen. IS kertoi keskiviikkona, että kymmeniä muodostelmaluistelijoita on Penttisen paluun vuoksi siirtymässä muihin luisteluseuroihin. Taitoluisteluliitolla on nyt edessään vakavan pohdinnan paikka. Jos HSK erotetaan lajiliitosta, sulkeutuu seura ulos kilpailutoiminnasta. Silloin rangaistus iskee kipeästi luistelijoihin, jotka ovat uhranneet harrastukselleen paljon.

Valmennuseettiset ongelmat ovat valitettavan yleisiä urheilumaailmassa. Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin tuore kysely kiusaamisesta ja häirinnästä Luisteluliiton lajeissa on lohdutonta luettavaa: valmentajien epäasiallinen käytös on ollut laajamittaista pikaluistelussa ja roller derbyssä. Kyselyyn vastanneilla oli useita ”fyysisen seksuaalisen häirinnän kokemuksia ja havaintoja”.

” Valmentajan huutaminen lisää urheilijan ahdistuneisuutta ja epävarmuutta.

Valmentaja on lapsille ja nuorille samanlainen roolimalli kuin vanhempi ja opettaja – heistä jokaisella on merkittävä kasvatusvastuu. Heistä jokainen vaikuttaa siihen, millaisia aikuisia nuorista tulee. Tutkimusnäyttö osoittaa, että valmentajan huutaminen lisää urheilijan ahdistuneisuutta ja epävarmuutta. Lapset ja nuoret eivät pysty erottamaan sitä, kohdistuuko räyhääminen heidän henkilöönsä vai suoritukseensa. Huutovalmennus ei myöskään opeta tärkeää taitoa käsitellä pettymyksen ja epäonnistumisen tunteita eikä tuo menestystä, sillä ahdistuneena, uhattuna ja loukattuna urheilija ei anna parastaan.

Urheillaan ihmisiksi on jatkoa reilun pelin kampanjoille ja muille hyville ohjelmille, joilla on ollut taipumus unohtua arkistomappiin. Todellisena pelotteena räyhävalmentajille ja heitä mahdollisesti suojeleville seuroille ja lajiliitoille olisi toimintaan myönnettyjen julkisten tukien katkaiseminen, ellei todettuja epäkohtia saada kuntoon. Tämän järeän keinon käyttöä voisi harkita ja selvittää, sillä lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä Suomessa on.