Hallitus valmistautuu huhtikuun kehysriiheen maailmantalouden akuuttien ongelmien keskellä. Nyt vaaditaan yksimielisyyttä, eikä ainakaan itsepetokseen ole varaa.

Ei käy kateeksi hallitusta, joka valmistautuu huhtikuun alun kehysriiheen. Sen alla hallitusohjelman talouspoliittiselta osalta lopullinenkin uskottavuus on karisemassa. Vain heinäsirkat puuttuvat, voisi kuvailla nykyistä maailmantilannetta. Senkin vertauksen kanssa kannattaa tosin olla varovainen, sillä Afrikka kärsii nyt ennätysmäisistä, vanhatestamentillisista heinäsirkkaparvista.

Suuren maailman ja sitä myötä pienen, viennistä riippuvaisen Suomen talousnäkymät ovat harmaan usvan peitossa. Talousennusteita on korjattu muutenkin alaspäin viime kesäisen hallitusohjelman syntyvaiheista, mutta koronaviruksen globaalit vaikutukset saattavat nousta ennen näkemättömän suuriksi, mikä heikentää tilannetta entisestään. Vuoden 2008 talous- ja finanssikriisi voi tuntua vielä pieneltä siihen nähden, mitä on nyt edessä. Suomella vuoden 2008 kriisistä toipuminen kesti kymmenen vuotta.

Mutta mikä riittää nyt? Mistä hallitus ammentaa viisautensa tulevan varalle?

Ikään kuin koronavirus ja Syyriasta alkanut pakolaiskriisi eivät olisi ollet kylliksi, alkoi myös öljyn hintasota. Opec-maiden riitely veti ennestään arvaamattomassa pudotuksessa olevat pörssikurssit uuteen syöksyyn. Kyse on siitä, että Saudi-Arabia ilmoitti kahteenkymmeneen vuoteen suurimmista öljyn hinnan leikkauksista.

Asia on iloinen juttu tankkaajalle, joka huomaa bensanhinnan laskeneen, muttei välttämättä kansantaloudelle. Nyt olemme yhä enemmän riippuvaisia öljymaiden kysynnästä, meidän vientimme suuntautuu sinnekin, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoi STT:lle. Venäjä on yksi näistä maista. Sille öljyn hinnan tippuminen on myrkkyä. Helmikuun lopulla raakaöljyn hinta oli vielä yli 60 dollarin, nyt liikutaan 33–34 dollarissa.

Tässä epävarmuuden tilanteessa hallituksen pitäisi siis luotsata taloutta eteenpäin. Hallituksen tärkeimmät pohjaoletukset ovat yhä ennallaan, eli julkisen talouden luvataan olevan tasapainossa 2023 ja uusia työpaikkoja syntyy siihen mennessä 60 000. Hallituksen olisi ollut viisainta korjata hallitusohjelmaansa joka tapauksessa realistisempaan suuntaan, mutta nyt se alkaa olla poliittisen uskottavuudenkin kannalta välttämätöntä. Hallitus huijaa itseään, jos se luulee äänestäjien uskovan katteettomiin lupauksiin ja kirjauksiin.

Siinä on pääministeri Sanna Marinille (sd) näytön paikka, miten hallitus saa palautettua itsensä reaalimaailmaan huhtikuun kehysriihessä ja varsinkin elokuun budjettiriihessä. Yksimielisyys olisi enemmän kuin tarpeen, mitä vakavammalta maailmantilanne vaikuttaa. Itsepetokseen ei ainakaan kannata alentua.

Hallituspuolueiden kannattaisi juuri nyt muistaa yksi asia ennen muuta: ne ovat hallituspuolueita.