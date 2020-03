Pääkirjoitus: Näin Sanna Marin voi tehdä naispääministeriydestä uutta normaalia – ensin pitää välttää muutama karikko

Hallitus on yhtä heikko tai vahva kuin sen pääministeri. Tulevat vaikeat päätökset ratkaisevat, kumpaan luokkaan Sanna Marin kuuluu.

Päääministeri Sanna Marin (sd) sai poikkeuksellisen paljon huomiota pitäessään perjantaina New Yorkissa YK:n naistenpäivän juhlassa avauspuheenvuoron tasa-arvosta. Lisäksi hän luennoi maineikkaassa Columbian yliopistossa ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Yliopistolla väki jonotti nähdäkseen vilauksen nuoresta suomalaisesta pääministeristä.

Häntä pidettiin rapakon takana suorastaan legendana. Pääministerin avustajakunnan mukaan Marinin haastatteluja pyydetään ulkomaisista tiedotusvälineistä jatkuvasti. Nuori, milleniaalinen naispoliitikko hallituksen johdossa näyttää olevan kestouutinen maailmalla.

Kansainvälisen median innostuksen ymmärtää, kun katsoo tilastoja: naiset ovat edenneet politiikan johtajiksi hitaasti.

Poliittinen valta Suomessa -kirjan (Vastapaino) mukaan maailmalta löytyi 1960-luvulla vain kolme maata, joita johti nainen, ja 1980-luvulla niitä oli seitsemän. 1990-luvulla 26 naista otti paikkansa maansa johdossa. 2000-luvulla määrä kasvoi, mutta silti tasa-arvoon on matkaa. Globaalisti naisia puolueiden jäsenistä oli vuonna 2012 jo puolet, mutta puoluejohdossa heidän osuutensa oli vain 10 prosenttia.

Nainen pääministerinä ja puoluejohtajana on todellakin uutinen ja ihme yllättävän monessa maassa – edelleen.

Suomi ja Pohjoismaat ovat tasa-arvoasioissa kansakuntien eliittiä. Suomessa presidentti Tarja Halosen kaksi kautta Mäntyniemessä osoittivat, että nainen voi nousta korkealle. Muuten naiset politiikan kärkipaikoilla ovat olleet yksittäisiä tähdenlentoja, kuten Anneli Jäätteenmäki (kesk) pätkäpääministerinä vuonna 2003 tai Mari Kiviniemi (kesk) sijaispääministerinä vuonna 2010.

Istuva hallitus koottiin joulukuussa vanhalle pohjalle myrskyisän hallituskriisin jälkeen.

Antti Rinne sai lähteä, tilalle vaihtui Sanna Marin.

Hallitus on ollut 100 päivää kasassa. Pääministerillä on paljon valtaa, ja Marin ei selvästikään epäröi käyttää sitä myös omiensa keskuudessa. Harva enää muistaa, että Sdp:n puheenjohtaja on edelleen eduskunnan varapuhemies Antti Rinne. Marinista ei siis tullutkaan kulissipelin mestarin Rinteen etäohjaamaa vallankäyttäjää, vaan oman tien kulkija.

Hallitus joutuu lähikuukausina kovaan testiin.

Maailmalla rynnivä koronavirus, orastava talouskriisi, vaikeat ilmastopäätökset sekä vihreiden ja keskustan kulisseissa roihuavat riidat odottavat.

Ikäviä päätöksiä ja rumia valtapelejä riittää.

Hallituksen imago henkilöityy pääministeriin: hallitus on yhtä heikko tai vahva kuin pääministerinsä. Lähikuukausien vaikeat päätökset näyttävät, tuleeko Marinista pääministerinä lyhyt tähdenlento vai suomalaisen poliittisen kulttuurin uusi normaali – ilman nais-etuliitettä tai jalustalle nostamista.