Pääkirjoitus: Koulukiusaaja pääsee ihan liian helpolla – pitäisikö koulun maksaa kiusatulle korvauksia?

Onko koulujen maksamat korvaukset oikea tie karsia koulukiusaamista, pohtii pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Kiusaaminen alkoi ensimmäisenä koulupäivänä.

Sitä kesti koko kouluajan, ja se jatkui armeijassa.

Kiristämistä, pahoinpitelyä, huutelua ja nöyryyttämistä isommassa joukossa. Koulun ulkopuolella otettiin väkisin auton kyytiin ja heitettiin myöhemmin ulos. Armeijakaverit hakkasivat säännöllisesti rynnäkkökiväärillä selkään.

Noin kertoo Ylellä Jarno Jäppinen, 45, tuskan vuosistaan.

Kiusaaminen alkoi 6-vuotiaana ja jatkui 15 vuotta.

Nyt Jäppinen on päättänyt toimia, jotta tulevilla sukupolvilla olisivat asiat paremmin. Kotkan kaupunki sai tammikuussa Jäppiseltä kuntalaisaloitteen: koulun pitäisi maksaa koulukiusatuille korvauksia, jos koulu on laiminlyönyt puuttumisen kiusaamiseen. Aloitteen mukaan on täysin oikein hakea vahingonkorvauksia kiusaamisesta aiheutuneista kärsimyksistä. Jos niitä ei haeta ja laiteta syyllisiä vastuuseen, se tarkoittaa ”kiusaamisen hiljaista hyväksymistä.”

Ruotsissa vastaavanlainen järjestelmä on käytössä. Siellä se onnistuu, koska koulujen turvallisuutta valvoo erillinen viranomainen, Skolinspektionen. Suomessa sellaista ei ole. Silti oikeusoppineet eivät pidä korvaussysteemiä mahdottomana Suomessakaan. Myös muutama kansanedustaja on lämmennyt hankkeelle.

Koulukiusaamista on yritetty kitkeä vuosia – huonolla menestyksellä.

Ylen haastattelema Jäppinen aloitti koulunsa 1980-luvulla, jolloin kiusaaminen tapahtui kouluissa, koulujen pihoilla ja luokissa tai kotimatkoilla.

Nyt kiusaaminen on siirtynyt netin sosiaalisen median alustoille. Kiusaamista voi tehdä älypuhelimella koulussa, mutta myös koulun jälkeen – yötä päivää. Se tekee korvausvelvollisuudesta vaikean soveltaa. Jo nyt kiusaamisen voi ääritapauksessa viedä käräjäoikeuteen. Näin on toimittu harvoin: kallis oikeusprosessi vaatii yleensä pitävän näytön lääkärintodistuksineen ja todistajineen.

Kouluilla on jo nyt keinoja puuttua kiusaamiseen, mutta keinot ovat joko liian löysiä tai niitä ei vain käytetä.

Kiusaaja voidaan siirtää toiseen kouluun. Siirtoja on tehty vähän, tai jos tehdään, yleensä lähtijänä on kiusattu. Vanhemmilla on yleensä eriäviä käsityksiä siitä, kuka on kiusaaja ja kuka kiusattu.

Tämä tuskin muuttuisi korvaussysteemissäkään.

Kiusaaminen pysyy sitkeästi varjona pienten suomalaislasten koulutiellä.

Kiusattujen kertomukset ovat karuja pelon, surun ja avuttomuuden hätähuutoja, joita on vaikea uskoa todeksi.

Lasten julmuus pysäyttää.

Tuntuu siltä, että koulu antaa yleissivistävän opetuksen lisäksi myös hyvät eväät kiusaajalle jatkaa touhujaan omassa elämässään; kotona, työpaikoilla ja urheiluseuroissa. Kiusaamiskulttuuri pitää katkaista heti alussa kotien ja koulujen yhteistyöllä. Ei tästä vanhemmatkaan voi pestä käsiään. Ei todellakaan. Monet huonot ja turmiolliset opit ja käyttäytymismallit lähtevät kotoa – valitettavasti.

Koulujärjestelmä tuottaa yhteiskuntaan menestyjiä, mutta myös kiusattuja ihmisraunioita, jotka kärsivät myöhemmässä elämässään alkoholismista, syrjäytymisestä sekä mielenterveysongelmista.

Yhteiskunnalle tipahtaa turha lasku sairauksista ja työkyvyttömyydestä.

Koulukiusaamisesta kyllä puhutaan, ongelma tunnustetaan,ohjeita laaditaan ja toimenpiteitä vaaditaan, mutta asiat eivät vain näytä muuttuvan. On pakko kysyä, miksi koulukiusaaminen näyttäytyy nykyään jo arkipäiväisenä tapahtumana. Se ikään kuin kuuluu kouluun, ja jotkut siitä vain joutuvat kärsimään, ikäluokasta toiseen.

Ilmeisesti kiusaaja pääsee teoistaan liian helpolla. Puuttuu pelote.

Moni julkisuuden henkilö on antanut kasvonsa koulukiusaamiselle, kiitos siitä. Sen sijaan koulukiusaajat pysyvät pimennossa – toivottavasti edes häpeää tuntien.