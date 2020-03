Pääkirjoitus: Koronavirus testaa suomalaisten hermot – Vaikeistakin asioista pitää puhua

Koululaisten määrääminen karanteenin Helsingin Viikin normaalikoulussa osoitti, että koronaviruksesta on tullut osa suomalaista arkipäivää.

Koronavirus on tullut suomalaiseen arkeen ja se vaatii kylmäpäisyyttä sekä viranomaisilta että kansalaisilta.

Koronavirus testaa sekä viranomaisten kansalaisten hermoja lähiviikkoina ja kuukausina. Esiin nousee kysymyksiä, joihin ei ole helppoja ratkaisuja. Vasta kolmisen kuukautta sitten Kiinan Wuhanista matkansa aloittanut covid-19 on jo osa suomalaistakin arkea viimeistään Helsingin Viikin koululuokkien karanteenin jälkeen.

Virus on niin uusi, että sen kaikkia ominaisuuksia ei vielä tunneta. Tiedetään, että suurin osa varsinkin nuorista ja terveistä sairastuneista selviää hyvinkin vähäisin oirein. Mutta tauti voi olla myös vakava ja sen seuraukset kohtalokkaita. Näin ei ole Suomessa vielä onneksi käynyt.

Suomessa on aikaisempien epidemioiden ja kansainvälisten pandemioiden pohjalta tehty varautumissuunnitelmia. Sosiaali- ja terveysministeriön yksikön johtajan Tuija Kumpulaisen mukaan ongelma kuitenkin on, että uudesta koronaviruksesta ei tiedetä tarpeeksi (HS 3.3.). Viranomaisetkin siis joutuvat toimimaan osin sokkoina.

Valittu taktiikka on, että jos taudin tuloa Suomeen ei onnistuta estämään, sitä ainakin hidastutetaan ja porrastetaan. Vakavimmat tapaukset tarvitsevat tehohoitoa ja näitä paikkoja on rajattu määrä. Siksi olisi tärkeää, että koronaviruksesta vaarallisen sairauden saaneet eivät täyttäisi niitä kerralla. Tämä on olennaista kuolemantapausten vähentämiseksi.

Toimintatapa kuulostaa järkevältä ja ehkä ainoalta mahdolliselta. Se kysyy kuitenkin sekä viranomaisten että kansalaisten hermoja. Maailmalta on tullut tietoja kovista karanteeneista. Kiinassa on suljettu valtavia kaupunkialueita. Ei ole ihme, jos kysytään, ovatko Suomen keinot liian pehmeitä? Halutaanko vain estää paniikkia käsien pesusta puhumalla?

Näihin kysymyksiin viranomaisten pitää vastata uskottavasti. Vaikeita ja vaarallisiakaan asioita ei saa salailla. Muuten uskottavuus kärsii ja paniikki tosiaan pääsee valloilleen.

Kansalaisiltakin vaaditaan paljon. Somen aikakaudella huhut leviävät villisti verkossa. Niiden uskominen voi viedä yhteiskunnan raiteiltaan. Maalaisjärkeä pitää käyttää ja oikeaa tietoa hakea.

On ilmeistä, että maailmalla koronaviruksen aiheuttamat epidemiat kestävät vähintään kuukausia. Koska kanssakäymistä rajojen yli ja niiden sisällä ei voi kokonaan pysäyttää, myös tauti leviää. Lähestymistavat vaihtelevat. Italiassa estettiin nopeasti lentomatkustajien tuloa suoraan Kiinasta, mutta tosipaikan tullen oma perusterveydenhuolto petti. Se on hyvä osoitus siitä, että kriisejä ei ratkaista näyttävillä eleillä.

Maailmalla perutaan suuria joukkotapahtumia. Jopa suomalaisille rakkaat jääkiekon MM-kisat ovat uhattuna. Siinä esimerkki siitä kuinka arkisissa asioissa uusi tilanne tulee vastaan.