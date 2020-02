Pääkirjoitus: Hävittäjät vai vanhustenhoito? – nyt ei ole populistisen politiikan teon paikka

Pirkkalassa on testattu tällä viikolla Boeingin F/A-18 Super Hornetia ja sen elektroniseen sodankäyntiin suunniteltua Growler-mallia (kuvassa).

Kun Suomelle tarjottavien hävittäjien testit on saatu tehtyä, lopullisen valinnan suhteen kannattaa luottaa asiantuntijoihin. Poliittinen, populistinen huutokauppa tulevasta hävittäjästä olisi pahin vaihtoehto.

Historiallisen kallis HX-hävittäjähanke on kääntymässä uuteen vaiheeseen, kun kaikki viisi tarjokasta on saatu testattua.

Viidentenä ja viimeisenä Pirkkalassa on katsastettu tällä viikolla Boeingin F/A Super Hornetin soveltuvuutta Suomen oloihin. Boeingin lisähoukutin Suomelle on elektroniseen sodankäyntiin suunniteltu Growler, jota on aikaisemmin tarjottu Yhdysvaltain lisäksi vain Australialle.

Hävittäjäkaupan hinnan ylärajaksi on asetettu 10 miljardia euroa.

Summa on niin suuri, että siihen liittyy jatkossa taatusti intohimoja paitsi myyjiltä, myös kotimaan poliitikoilta ja talousvaikuttajilta. Päätös tehdään ensi vuonna. Uudet koneet saapuvat Suomeen 2025-30.

Tähän saakka hävittäjähanke on edennyt yllättävänkin tasaisesti, ja samaa on syytä toivoa myös jatkon osalta. Poliittista huutokauppaa hävittäjävalinnasta tulee välttää.

Asiaa ei päätetä turuilla tai toreilla, vaan valinnan pohjatyön tekevät asiantuntijat.

Houkutus puuttua valintaan on poliitikkojen keskuudessa taatusti jatkossa suuri, vaikka hävittäjien tarpeellisuudesta on kattava poliittinen yhteisymmärrys. Hankkeen hinta aiheuttaa vielä populistista vertailua esimerkiksi siitä, kuinka monta vanhusta hävittäjärahoilla voitaisiin hoitaa. Kriittisimmässä eli vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä Markus Mustajärvi ja Johannes Yrttiaho ovat kyseenalaistaneet HX-hankkeen. Myös tyypin ja valmistusmaan osalta neuvojia tulee riittämään. EU-edustajaksi siirtynyt Eero Heinäluoma (sd) ja eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) liputtivat jo muutama vuosi etukäteen ruotsalaisen Saab JAS Gripenin puolesta – joskin Vanhanen on tasoitellut aikaisempia näkemyksiään.

Ehdokkaita on siis viisi.

Hornetin ja Gripenin lisäksi yhdysvaltalainen Lockheed Martinin F-35, ranskalainen Dassault Rafale ja brittiläinen Eurofighter Typhoon. Amerikkalaishankintojen puolesta puhuu Yhdysvaltain sotilasmahti, mutta moni epäilee maan ulkopolitiikan linjan jatkuvuutta ja USA:n suhdetta Natoon. Modernein F-35 käy kaupaksi lähialueilla, Hornet olisi puolestaan entuudestaan puolituttu ja helppo ottaa käyttöön. Gripenin hankintaa on perusteltu puolustusyhteistyöllä Ruotsin kanssa ja Suomeen saatavilla investoinneilla.

Hankinta on kuitenkin niin monivaiheinen, tekninen ja asiantuntijuutta vaativa prosessi, että poliitikkojen soisi odottavan rauhassa, mihin puolustusvoimain asiantuntijat päättyvät.

Myyjienkin on syytä olla riehaantumatta.

Nyt poliitikkoja ei ole ilmeisesti painostettu kuten 1990-luvulla.

Tuolloinen puolustusministeri Elisabeth Rehn kertoo muistelmissaan, miten Saabin ja Gripenin takana olevan Wallenbergien mahtisuku uhkasi vetää kaikki sijoituksensa pois Suomesta, ellei Suomi päädy ruotsalaishävittäjään. Painostus oli niin röyhkeää ja julkeaa, että Suomi valitsi asiantuntijoiden antamien lausuntojen perusteella amerikkalaiset Hornetit 1992.