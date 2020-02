Pääkirjoitus: Kaikkien aikojen nimityssählinki – ministeriön huippuvirkamieheksi voi tulla henkilö, joka ”otettiin, kun muita ei saatu”

Hallitus on sählännyt valtiovarainministeriön kansliapäällikön valinnassa sen verran paljon, että sotku syö jo valittavan ykkösvirkamiehen arvovaltaa.

Hallitus joutuu lähiaikoina tekemään päätöksen, kenestä tulee valtiovarainministeriön kansliapäällikkö. Paino on sanalla ”joutuu”, sillä hallitus on onnistunut luomaan mielikuvan, ettei kukaan kuudesta hakijasta ole paikalle riittävän hyvä. Asia ei ole ihan yhdentekevä, sillä kyseessä on valtionhallinnon tärkein virkamiespaikka. Sotku on jo vienyt tulevalta kansliapäälliköltä arvovaltaa.

Valtavarainministeriön kansliapäällikön eli valtiosihteerin hakuaika umpeutui jo 30. lokakuuta. Martti Hetemäeltä vapautuvalle paikalle haastatteluissa ovat käyneet valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg, Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, saman ministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok). Päätöksen esittelee valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk).

Varsinkin Sdp olisi halunnut jatkaa hakuaikaa, sillä mieluisia hakijoita ei Sdp:lle ole. Sdp:lle ei kelpaa edes demaritaustainen Sovala, mutta ei myöskään Nerg, jota keskusta tukee. Kansliapäällikön hakuaikaa ei jatkettu, vaikka oikeuskansleri Tuomas Pöystiltäkin kysyttiin, olisiko se mahdollista. Ei ollut.

Hallituksen ja maan virkakunnan kannalta hallitus on toiminut avuttomasti. Kuka valituksi nyt tuleekaan, häntä leimaa ainakin alkuun määritelmä: otettiin, kun muita ei saatu. Tyylipisteitä ei tule. Kaiken lisäksi hallituksella on jo takanaan kohu sisäministeriön umpipoliittisesta kansliapäällikkövalinnasta, kun sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) nimitti paikalle vihreätaustaisen yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän ohi Suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin, jonka suurin este virkaan oli kokoomustausta.

Hallituksella on edessään vielä muitakin nimityksiä, joissa on mahdollisuus jatkaa nähtyä kompurointia. Opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköt ovat seuraavina esityslistalla.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkösählinki on yksi esimerkki myös hallituksen sisäisen tiedonkulun heikkoudesta. Ministerit ovat toisistaan tietämättöminä joutuneet esimerkiksi kommentoimaan, hakeeko Suomi Kreikan pakolaisleiriltä alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Sisäministeri Ohisalon mukaan asiaa on käsitelty iltakoulussa ja ”laajemminkin” hallituksen piireissä, mutta muun muassa valtiovarainministeri Kulmunille ja puolustusministeri Antti Kaikkoselle (kesk) Ohisalon esitys tuli yllätyksenä. Iltakoulussa ulkoministeri Pekka Haavistokin (vihr) kertoi kertoneensa al-Holin pakolaisleirin kotiutuksista, mutta tuolloin pääministerinä ollut Antti Rinne (sd) sanoo, ettei tiennyt (Verkkouutiset 4. 2.) operaatio Korvesta.