Pääkirjoitus: Sanna Marinin hallituksella on käsissään räjähdysaltis pommi – tyhjät puheet ja lupaukset eivät enää tepsi

Muuttoliike syrjäseuduilta ja maakunnista on voimistunut ja näyttää yhä voimistuvan.

Tuore raportti ei lupaa hyvää Suomen syrjäseuduille: lanka palaa maakunnissa.

Suomessa on jo kymmenittäin syrjäseutujen kuntia ja nyt myös kasvava määrä pieniä ja keskisuuria maaseutukaupunkeja, jotka ovat suistuneet tai vaarassa suistua jyrkästi heikkenevän huoltosuhteen noidankehään.

Tuossa itseään voimistavassa kohtalon kierteessä kunnan elinvoima, talous ja lopulta myös tulevaisuuden näkymät rapautuvat. Veroja maksavat työikäiset muuttavat muualle ja julkisia työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluita tarvitsevat vanhukset ja työttömät jäävät jäljelle.

Kuntatalous ajautuu umpikujaan, kun verotulot hupenevat mutta julkisten palveluiden tarve kasvaa.

Pakkoraossa kunta joko velkaantuu, korottaa veroja, karsii palveluita tai tekee näitä kaikkia – ja antaa nuorilleen taas uusia syitä muuttaa muualle.

Karu arkitodellisuus ja vielä karummat näkymät käyvät ilmi valtiovarainministeriön Kuntien tilannekuva -raportista, jonka ministeriö julkisti torstaina.

Kuntalaisten yksityinenkin talous voi joutua tiukalle, jos muuttotappiokunnan asuntomarkkinat sammuvat kysynnän puutteeseen. Muutto työn perässä muualle voi jäädä haaveeksi, jos myyntiin aiottua asuntoa ei saa kaupaksi millään hinnalla.

Maaseudun autioituminen ja väen pakkautuminen suurimpiin kasvukeskuksiin on vanhastaan ja muualtakin kuin Suomesta tuttu ilmiö.

Euroopan unioni EU on tunnistanut ilmiön jo ennen kuin Suomi on liittynyt jäseneksi. EU:n virallisiin tavoitteisiin on vuosikymmenten ajan kuulunut alueiden välisten kehityserojen tasoittaminen.

Suomessa aluetalouksien vahvistaminen on hieman vaihtelevilla sanamuodoilla ja painotuksilla ollut aluepoliittisten pyrkimysten keskeistä sisältöä likimain kaikkien hallitusten ohjelmissa – vuosikymmeniä. Myös Sanna Marinin (sd) hallitus kuvailee ohjelmassaan sivukaupalla ”koko Suomen monimuotoista elinvoimapolitiikkaa.”

Lisäksi hallitus ”tunnistaa” monenlaisia alueellisia haasteita ja vahvuuksia sekä ”huolehtii elinvoimaisuuden osatekijöistä alueellisesti tasapuolisesti.”

Ilmiön tunnistamisesta ja erilaisista elinvoimaisuusaikeista huolimatta muuttoliike syrjäseuduilta ja maakunnista yhä harvempiin kasvukeskuksiin on voimistunut ja näyttää yhä voimistuvan.

Luulisi jo käyneen selväksi, että syrjäseutujen autioituminen ei pysähdy pelkillä puheilla tai hyväntahtoisilla aikomuksilla.

Alkaa olla korkea aika oikeasti vaikuttaviin toimiin – tai sen tunnustamiseen, että ilmiöön ei ole tarkoituskaan tosissaan puuttua.

Kummallakin valinnalla on hintansa.

Maaseudun pitäminen elinvoimaisena maksaa rahaa, mutta entiseen tapaan jatkamalla edessä on ennen pitkää räjähdysaltis poliittinen pommi.