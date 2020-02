Pääkirjoitus: Koulun aika ryhdistäytyä – elävä elämä ei tunne ”armovitosia”

Oppilaiden osaamisen arviointi uudistuu ensin elokuussa opetussuunnitelmatarkennuksilla ja myöhemmin arviointikriteereillä.

Vaikka valtaosassa kouluista numeroarviointi aloitetaan jo nyt 4. tai 5. vuosiluokasta, löytyy kouluja, joissa numerot ilmestyvät todistukseen tätäkin myöhemmin. Jatkossa arviointi aloitetaan kaikissa Suomen kouluissa neljännellä luokalla. Vuoden 2020 aikana Opetushallitus määrittelee, mitä oppilaan tulee osata saadakseen päättöarvioinnissa arvosanan 5, 7 tai 9 eri oppiaineissa. Aiemmin kriteerit on määritelty vain arvosanalle 8.

Opetushallituksen tavoite yhtenäistää oppilaiden arviointi on paikallaan. Numeroarvioinnin paluuta on helppo kritisoida hyppynä takaisin vanhaan järjestelmään, jossa oppilaat ja vanhemmat vertailivat numeroita ja keskiarvoja. Kyse on kuitenkin loppujen lopuksi oppilaan oikeusturvasta. Kun yläasteelta siirrytään toisen asteen koulutukseen, vaikkapa lukioon, on äärimmäisen tärkeää, että kaikkia oppilaita arvioidaan samanlaisilla kriteereillä. Pitää päästä eroon tilanteesta, jossa oppilaat saavat samantasoisella osaamisellaan erilaisia arvosanoja riippuen siitä, missä koulussa sattuu olemaan.

Varsinkin lukion merkitys toisen asteen koulutuksessa on kasvanut. Se on paikka, jossa oppilas joutuu tekemään kauaskantoisiakin päätöksiä ainevalinnoissaan. Ylioppilastodistuksen painoarvo on merkittävästi kasvanut korkeakoulujen pääsyvaatimuksissa. Numeroihin perustuva, kaikille yhtenäinen arviointijärjestelmä jo yläasteella helpottaa sekä valintojen tekemistä että – mikä tärkeintä – vanhempien arviointia lapsen heikkouksista ja vahvuuksista. Yläasteen viimeisillä luokilla asioita voidaan vielä korjata, jos tahtoa ja halua löytyy. Pelkkä sanallinen arviointi tai rasti ruutuun -arviointi eivät riitä. Sanallinen arviointi täytyy tehdä todella huolellisesti, jotta sekä oppilas että oppilaan vanhemmat saavat niistä tarpeellisen informaation.

Toisaalta voi kysyä, pitäisikö oppilas jättää luokalle, jos oppimista ei ole tapahtunut. Mikään asetus tai laki ei tätä määrää tai suosita, mutta ”armovitosista” on tullut kouluissa maan tapa tilanteessa, jossa nelonen olisi oikea numero kuvaamaan oppilaan menestystä. Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) kehittämispäällikkö Jaakko Salon mukaan ”armovitosta” käytetään, kun huomataan, ettei oppilaalla ole oikein osaamisestaan mitään näyttöjä, mutta luokallekaan ei voi jättää, eikä tukea oppimiseen ole riittävästi tarjota. Kun vanhemmatkaan eivät yleensä hyväksy luokalle jättämistä, opettajat valitsevat herkästi ”pienemmän riesan tien” antamalla vitosen.

Koulu ei voi olla paikka, jossa käydään vain viihtymässä ja oleilemassa ilman pelkoa, että kukaan vaatisi mitään. Kukaan ei varmasti kaipaa karttakepillä näpeille - aikaa, jolloin opettaja oli ehdoton auktoriteetti – hyvässä ja pahassa.Suomalaisen koulun pitää opettaa oppilaille vastuuta omista tekemisistään. Koulukaan ei voi loputtomiin siirrellä pärjäämättömiä luokalta toiselle jakamalla ”armovitosia” vanhempien pelossa. Opettajien, oppilaiden ja vanhempien on hyvä muistaa, että koulun jälkeen elävässä elämässä ”armovitosia” ei juurikaan ole tarjolla.