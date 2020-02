Pääkirjoitus: Talous kuntoon ennen eläkeikää

Ainakin velat kannattaa maksaa pois, sillä pienenevistä tuloista niitä on ikävää maksaa.

Suomalaisten kotitalouksien talousosaamista yritetään nyt tosissaan laittaa kuntoon. Oikeusministeriö ja Suomen Pankki järjestivät tammikuun lopussa tilaisuuden, jossa kerrottiin, miten Suomen Pankki ottaa ohjat suomalaisten taloustaitojen petraamisessa. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) muistutti, miten hallitusohjelmassa pyritään puuttumaan kansalaisten ylivelkaantumiseen laaja-alaisesti. Ministeriössä on vireillä monia hankkeita, jotka pidemmän päälle auttavat asiassa.

Viranomaisten huolen ymmärtää. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvussa ja vaikeiden velkaongelmien määrä on kasvanut nopeasti. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoi tilaisuudessa, että velkaantuneita auttavan Takuusäätiön asiakkaiden keskimääräisen pikavipin määrä on noussut jo yli 10 000 euron.

Varsin usein yleisessä puheessa apuun huudetaan koulua. Sen merkitystä ei tietenkään voi vähätellä, mutta nykykoulussa opetetaan paljon enemmän taloustaitoja kuin moni omaa kouluaikaansa muisteleva ymmärtää. Lisäksi Suomen Asiakastiedon tilastot näyttävät, että viime vuoden lopussa kaikissa alle 30-vuotiaiden ikäryhmissä maksuhäiriöisten henkilöiden osuus pieneni hieman. Nuoret ovat siis järkevöittäneet rahankäyttöään, mutta muissa ikäluokissa maksuhäiriöt ovat lisääntyneet. Tämä koskee myös eläkeikäisiä ihmisiä. Siinä määrin kuin ongelmia rahankäytössä pidetään uusavuttomuutena, nuoremmat ikäluokat näyttävät toimivan rahan kanssa järkevämmin kuin vanhemmat ikäluokat.

On tiedossa, että talousosaamisen merkitys korostuu elämän taite- ja kriisivaiheissa. Yksi selvä taitekohta on eläkkeelle jääminen. Vaikka ihmiset olettavat tietävänsä oman eläkkeensä määrän, silti eläke – usein sen pienuus – tulee yllätyksenä. Takuusäätiössä tiedetään, että ihmisillä on ongelmia asenteissa. Joko ei ole ollut ymmärrystä sopeuttaa menoja vastaamaan eläkkeitä, tai sitten ei ole ollut halua toimia niin. Yhtälö ei ole helppo: yhtäkkiä on paljon aikaisempaa enemmän aikaa ja samaan aikaan tulot pienenevät. Toisaalta on valtavasti eläkeläisiä, joilla ei ole rahan kanssa minkäänlaisia ongelmia.

Eläkeikään kannattaa varautua. Jos ei muuten, ainakin käydä katsomassa oma tulevan eläkkeen määrä. Sen näkee esimerkiksi Eläketurvakeskuksen verkkosivuilla olevalla laskurilla. Etukäteen säästäminen on hyvä keino, pienikin puskuri antaa turvaa yllättäviä menoja varten. Eläkkeelle kannattaa ehdottomasti pyrkiä jäämään velattomana. Pienenevistä tuloista on ikävä maksaa velkoja pois.

Lopulta on hyvä muistaa, että kansainvälisesti katsottuna suomalaisten talousosaaminen on hyvää. Se on hienoa, sillä ylivelkaantuminen on vakava sosiaalinen ongelma, joka koettelee myös terveyttä.