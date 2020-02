Pääkirjoitus: Tieteen uusi rautaesirippu nousee – ja se vahingoittaa Suomeakin

Yhdysvaltain ja Kiinan kilvassa tieteen ja teknologian hallinnasta koko maailman etu jää jalkoihin.

Professori Charles Lieber johtaa Harvardin yliopiston kemian laitosta ja on maailman johtavia nanotekniikan kehittäjiä. Häntä on veikkailtu tulevaksi nobelistiksi. Viime viikolla liittovaltion poliisi FBI pidätti hänet.

Lieberin epäillään antaneen vääriä tietoja yhteistyöstään kiinalaisen Wuhanin teknillisen korkeakoulun kanssa. Ne liittyvät tutkimusrahoitukseen ja tutkijavaihtoon. Lieber perusti Wuhaniin tutkimuslaboratorion. Hänen väitetään salanneen tietoa toimistaan Harvardille ja Yhdysvaltain viranomaisille.

Lieberiä ei ilmeisesti epäillä varsinaisesta vakoilusta. Hän on vapaalla jalalla miljoonan dollarin takuita vastaan. FBI:lla on varmasti lailliset perusteet toimilleen, mutta Lieberin pidätystä pidetään viestinä Yhdysvaltain tiedemaailmalle, että liian läheistä tutkimusyhteistyötä Kiinan kanssa pitää nyt välttää. Monet tiedemiehet peruvat projektejaan, jotka hetki sitten vaikuttivat aivan viattomilta.

Torstaina Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr ehdotti, että hänen maansa hankkisi omistukseensa Nokian ja ruotsalaisen Ericssonin. Syynä on se, että Yhdysvallat on jäänyt jälkeen verkkolaitteiden kehityksessä ja strategisesti tärkeän alan edelläkävijä on kiinalainen Huawei. Yhdysvallat on 5g-teknologiassa jälkijunassa.

Lieberin tapaus ei liity tähän. Nanotekniikalla on runsaasti sovellutuksia lääketietieteestä puolustusteollisuuteen asti. Kiinalaisia uskotaan erityisesti kiinnostaneen sen soveltaminen sähköautojen akkujen kehittelyssä. Lieberin tapaus osoittaa, että Kiinan ja Yhdysvaltain kilpa teknologiassa ja taloudessa siirtyy yhä useammalle alalle.

Kylmän sodan aikana tiedemaailmakin jakautui kahtia ja omia salaisuuksia varjeltiin vastapuolelta. Erityisen vainoharhainen oli Neuvostoliitto. Sen suuret satsaukset tieteeseen näkyivät mm. avaruustutkimuksessa. Mutta keksinnöt pidettiin laboratorioiden piiloissa ja usein vain sotilaiden käytössä.

Matkustuskieltojen vuoksi neuvostotiedemiehet jäivät jälkeen alojensa kansainvälisestä kehityksestä. Tehtaissa vanhentuneet koneet tuottivat huonoja tavaroita kuluttajille, mikä joudutti suurvallan romahdusta.

Yhdysvalloissa sotilaalliset ja avaruusohjelman keksinnöt otettiin nopeasti käyttöön siviilisovelluksina. Ne hyödyttivät kulutustavaroiden tuottajia ja niiden ostajia.

Kun Deng Xiaoping alkoi avata Kiinaa 1970-luvun lopulla, hän otti oppia Neuvostoliiton virheistä. Komentotalouden sijasta Kiinassa otettiin soveltuvin osin käyttöön markkinatalous. Kehitys oli nopeaa.

Kiinan noustessa kylmä sota päättyi. Euroopan rautaesiripun mukana kaatui myös tieteen rautaesirippu. Eristyksiin jäivät vain Pohjois-Korean kaltaiset kummajaiset. Ideat, tieto, tavara ja ihmisetkin liikkuivat entistä vapaammin. Sen seurauksena oli uusien keksintöjen hyökyaalto, joka nosti koko maailman elintasoa.

Yhdysvalloilla on toki syynsä pitää puoliaan. Sen toimet ovat usein avoimia toisin kuin salamyhkäisen Kiinan. Kiina ja Yhdysvallat pelaavat vain voitosta, mutta pelissä voi hävitä koko maailma.

Jos tieteen ja tekniikan kehitys jakaantuu taas kahteen vihamieliseen leiriin, se hidastuu. Ja nykymaailmassa leirejä voi tulla enemmänkin, kun nousevat ja laskevat vallat hakevat asemiaan. Tieteen vapaus unohtuu äkkiä.

Monet tärkeimmät nykykeksinnöt liittyvät koko planeettaa uhkaavan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ei ole kenenkään etu, että niiden kehittely hidastuu ja leviäminen vaikeutuu. Uusi tieteen rautaesirippu on kaikkien, myös Suomen ongelma.