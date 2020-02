Pääkirjoitus: Eduskunta on keväällä odotustilassa – mutta poliittinen sirkus voi nousta Pekka Haaviston ja rasismipuheiden ympärille

Eduskunta aloittaa keväistuntokautensa odottelun ilmapiirissä, kun hallitus ei saa aikaiseksi suuria talous- ja työllisyysesityksiään. Julkinen poliittinen sirkus voi olla edessä, kun Pekka Haaviston (vihr) al-Hol -vyyhden ja Juha Mäenpään (ps) rasismipuheiden käsittely pääsee vauhtiin.

Eduskunta palasi koolle joulutauon jälkeen. Virallisesti tämän vuoden valtiopäivät avaa keskiviikkona tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Yleensä Niinistöllä on ollut sanottavaa, eikä valtiopäiväpuheen aiheista ole pulaa nytkään. Sen osoitti jo Niinistön huoli poliittisista virkanimityksistä ja ministerien paisuneesta avustajakunnasta, minkä hän toi julki Iltalehden haastattelussa (IL 3. 2.).

Tiistaina eduskunta valitsi jatkoon entisen puhemiehistön: Matti Vanhasen (kesk) puhemieheksi, Antti Rinteen (sd) ja Juha Eerolan (ps) varapuhemiehiksi. Rinteen valinta sujui nyt ilman suurempia mielenilmaisuja toisin kuin joulukuussa.

Poikkeuksellisen värikkäällä syyskaudella eduskunta muistutti poliittista sirkusta. Sama voi olla edessä kevätkaudellakin, mutta ennen muuta eduskunnan työtä leimaa nyt odottaminen. Edustajilta puuttuu kunnon tekeminen, kun saamattomaksi moitittu hallitus ei saa tärkeimpiä esityksiään eduskuntaan. Hallitus tavoittelee yhä työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin ja 60 000:ta uutta työpaikkaa sekä julkisen talouden tasapainoa vuoteen 2023 mennessä, mutta mahdolliset päätökset venyvät syksyyn saakka. Myös sote ja monet muut asiat venyvät loppuvuoteen.

Talous- ja työllisyysesitykset ovat kaikkien muiden hallitusten esitysten pohja. Hallitusohjelman mukaisesti ensi syksynä jo tehtyjäkin päätöksiä voidaan perua, jos talouden tasapaino sitä vaatii. Vasemmistoliitto ei tätä tosin aio hyväksyä. Hallituksen harmonia, sikäli kuin sellaista edes on, saattaa järkkyä kevään aikana muutenkin pahasti. Keskusta kipuilee kannatuksensa kanssa, kun äänestäjät eivät ymmärrä puolueen asemaa punavihreässä hallituksessa. Vihreiden hampaankoloon jäi maanantaina esitelty hallituksen ilmastopoliittinen tiekartta ja ennen muuta se, ettei hallitus rajoita turpeen käyttöä riittävästi. Hallituksen sisäiset riidat voivat kärjistyä nopeastikin.

Talouden arviointineuvosto haukkui hallituksen talouspolitiikan viime viikolla lyttyyn. Myös luottoluokittaja Fitch heikensi arvioitaan Suomen talouden näkymistä. Keskiviikon Dagens Nyheterissä (DN 4. 2.) yksi Ruotsin arvostetuimmista ekonomisteista, talousprofessori Lars Calmfors kummasteli Suomen talouspolitiikan vastuuttomuutta. Oppositio ottanee näistä kaikista ilon irti. Välikysymyksiä on luvassa.

Sirkusta ja otsikoita on tiedossa muutenkin. Perustuslakivaliokunta tutkii ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnan lainmukaisuutta al-Holin pakolaisleirin kotiuttamisvyyhdessä. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää (ps) syytteeseen tämän rasistisina pidetyistä eduskuntapuheista. Ulkoasianvaliokunnalla on oma riesansa puheenjohtaja Mika Niikon (ps) Kiina-yhteyksistä ja uskottavuudesta.