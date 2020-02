Pääkirjoitus: Lobbarit kisaavat Suomen hävittäjäkaupasta – konsulttifirmojen leivissä nimekkäitä neuvonantajia

Suomen hävittäjähanke on kansainvälisestikin iso, 10 miljardin euron kauppa. Kisan voittaa yksi viidestä tarjokkaasta.

Hornetien seuraajahanke etenee aikataulussa. Edessä on nyt puolen vuoden neuvottelujakso, jonka jälkeen Suomi saa valmistajilta sitovat tarjoukset.

Suomen 10 miljardia euroa maksava HX-hanke otti perjantaina taas yhden askeleen eteenpäin. Puolustusvoimien logistiikkalaitos sai tarkennetut tarjoukset viidestä monitoimihävittäjästä, joiden joukosta valtioneuvosto valitsee ilmavoimien nykyisen F/A-18 Hornet -kaluston seuraajan. Edessä on nyt koelento-ohjelman saattaminen päätökseen, tulosten analysointi ja noin puoli vuotta kestävä neuvottelujakso. Sitten valmistajat tekevät Suomelle lopulliset, sitovat tarjouksensa.

Lobbaus on ollut osa tätä jättiläishanketta alusta saakka. Uutissuomalaisen maanantaina julkaiseman selvityksen mukaan kaikki HX-tarjokkaat ostavat Suomesta vaikutusvaltaa ja päätöksentekoon liittyvää tietoa toimimalla yhteistyössä konsulttiyhtiöiden kanssa. Näiden yhtiöiden hävittäjätiimeissä on joukko nimekkäitä puolustushallinnon konkareita.

Uutissuomalaisen mukaan esimerkiksi puolustusvoimien entinen komentaja Juhani Kaskeala lobbaa Boeing Super Hornetia, merivoimien entinen komentaja Kari Takanen Dassault Rafalea ja ilmavoimien ex-esikuntapäällikkö Kari Salmi Saab Gripen E:tä. Entiset puolustusministerit Jan-Erik Enestam (r) ja Stefan Wallin (r) ovat hekin mukana lobbaustyössä: edellinen Eurofighter Typhoonin puolesta, jälkimmäinen Rafalen. Karjalan lennoston entinen komentaja Ossi Sivén puolestaan on Lockheed Martin F-35A:n tallissa. Konsulttifirmat ovat selvityksen mukaan rekrytoineet neuvonantajiksi vain kokoomuslaisia ja RKP:läisiä. Hallituspuolueista Sdp:stä, keskustasta, vihreistä ja vasemmistoliitosta niiden listoilla ei ole ketään.

” HX-hankkeessa on syytä pitää pää kylmänä ja antaa asiantuntijoille työrauha.

Lobbaukseksi voi laskea kaikki vaikutusyritykset, jotka kohdistuvat poliittiseen päätöksentekoon. Lobbaus on keskeinen markkinointikeino juuri HX-hankkeen tapaisessa suurkaupassa, jossa poliitikot tekevät ratkaisevat päätökset asiantuntija-arvioiden perusteella. Sanan hyvässä merkityksessä lobbaus on tärkeä osa yhteiskuntaa: lobbarit jakavat päättäjille monitahoisista hankkeista tietoa, jota olisi muuten työlästä hankkia. Lobbauksessa on kuitenkin monia ongelmia. Se ei ole läpinäkyvää, ja räikeimmillään se voi koetella korruption rajoja.

Ohjelmajohtaja Lauri Puranen on vakuuttanut, ettei HX-hankeryhmä ole altis vaikutusyrityksille vaan se asettaa tarjokkaat samalle viivalle ilman ennakkoasenteita. Tähän kaupat kustantavien veronmaksajien pitää voida luottaa.

Ehkä tärkein lobbauksen maali onkin media, jonka kautta aseyhtiöt voivat vaikuttaa kaikkiin kohteisiin, myös poliitikkoihin. Medialle tarjotaankin hävittäjistä jatkuvasti sekä taustatietoa että mielikuvamainontaa. Mediataloissa tämä ei ole jäänyt huomaamatta.

HX-hankkeessa on syytä pitää pää kylmänä ja antaa asiantuntijoille työrauha, jotta tarjokkaat voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen puhtaasti suorituskyky edellä. Sitten on ostopäätöksen aika.