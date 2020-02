Pääkirjoitus: Älä pelkää huomista

Sanomalehti opetuksessa -viikolla Ilta-Sanomat haluaa luoda toivoa erityisesti nuorille, kirjoittaa Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Ilmastonmuutos.

Työpaikkojen kato.

Muovikatastrofi.

Tulevaisuus tuntuu usein näyttäytyvän mustana uhkana – mutta onko tämä kuva koko todellisuus? Huomaammeko, että maailmassa tapahtuu myös hyviä asioita?

Ihmiskunnalla on paljon ongelmia ratkaistavanaan, eikä niitä ole syytä vähätellä, mutta positiivinen kehitys jää helposti niiden varjoon. Se, miten dramaattisesti tyttöjen asema maailmalla on parantunut. Miten maailmasta ja Suomesta on kadonnut tauteja, jotka ennen saattoivat koitua kuolemaksi. Miten on pelastettu merikotkat, miten sisävedet ovat puhdistuneet. Myös aikamme suurimman uhan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi etsitään koko ajan uusia innovaatioita.

Ilta-Sanomat haluaa luoda toivoa. Kaikille, mutta eritoten nuorille. Uhkia on ollut ennenkin, mutta niistä on selvitty. Ongelmilta ei pidä sulkea silmiään, mutta niiden edessä ei kannata myöskään musertua. Sanomalehti opetuksessa -viikkoa vietetään 3.–7.2.2020. IS kertoo koko viikon ajan verkossa positiivisia uutisia Suomen ja maailman kehityksestä, ja teeman ympäriltä julkaistaan maanantaina 3.2. printtilehdessä myös erillinen 20-sivuinen liite.

Tällaisille uutisille on selvästi tarvetta.

” Huomaammeko, että maailmassa tapahtuu myös hyviä asioita?

Ilta-Sanomat tarjosi etukäteen kouluille mahdollisuutta tilata liitettä ilmaiseksi, ja kysyntä on ylittänyt kaikki odotukset. Liitteen sisältävää maanantain printtilehteä on tilattu satoihin kouluihin eri puolille Suomea, aina Helsingistä Ivaloon asti. Mukana on niin ala- kuin yläkoulujakin, lukioita, aikuisoppilaitoksia, sairaalakouluja, kotikouluja, päiväkoteja jne.

Opettajien palaute on ollut koskettavaa ja kannustavaa: ”Haluamme tilata koulullemme positiivisia uutisia, koska varsinkin ilmastonmuutosuutisointi aiheuttaa lapsissa huolta.”/”Ihanaa, että teette Sanomalehtiviikolle toivoa ja tulevaisuudenuskoa vaalivan numeron!”/”Aivan mahtavaa! Suurkiitokset! Niin kuin täällä pohjanmaalla asia ilmaistaan: tämä on enemmän kuin sata jänestä!!”.

Palaute saa kysymään, luommeko me aikuiset – päättäjät, media, vaikuttajat – pelkkiä kauhukuvia.

Näytämmekö maailmasta yksipuolisen kuvan? Osaammeko riittävästi kertoa lapsille ja nuorille myös siitä, miten moni asia on mennyt parempaan suuntaan?

Huominen tulee.

Luotetaan siihen, että se on hyvä.

Ilta-Sanomat kertoo Luota huomiseen -teemaviikon aikana positiivisia uutisia Suomesta ja maailmalta.

Kaikki jutut voit lukea tästä linkistä.