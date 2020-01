Pääkirjoitus: Väärä tieto viruksesta voi olla Kiinalle pahin uhka

Viranomaiset virustorjunnassa Kiinan Wuhanissa. Miljoonakaupunki on nyt eristyksissä.

Koronaviruksen vaikutukset ulottuvat konkreettisesti jo Suomeenkin.

Kiinan Wuhanista kotoisin oleva 32-vuotias kiinalaisnainen on tällä hetkellä eristyksissä Lapin keskussairaalassa. Lisäksi torstaina kerrottiin, että virukselle altistuneita on Suomessa 24 henkilöä. Lapin matkailu elää nyt talvisesonkia, jossa kiinalaiset turistit ovat kantava voima määrällisesti ja taloudellisesti. Turistivirtojen ehtyminen tekee loven matkailutuloihin, mutta kiinalaisten poisjääminen ei vielä ole katastrofi.

Sen sijaan jos suomalaiset ja muut matkailijat alkavat karsastaa Lappia viruksen pelossa, se voi olla matkailuelinkeinolle jo ikävämpi takaisku.

Kiina on viime vuosina laajentanut vaikutusvaltaansa – rahalla. Valtiojohtoinen markkinatalous on pystynyt yhdistämään unelman kansainvälisen politiikan suurvallasta ja taloudellisesta vaurastumisesta. Kiina ei ole mesonut sotilaallisella iskukyvyllään, vaan on ujuttanut lonkeroitaan muun muassa Afrikkaan ja Eurooppaan harkituilla yritysostoilla ja rahoittamalla suuria infrastruktuurihankkeita.

Kiina ei ole enää teollinen ja teknologinen kehitysmaa.

Päinvastoin.

Koronavirus on Kiinalle vakava isku ainakin lyhyellä tähtäimellä. Jättiläisvaltio joutuu tekemään rankkoja toimia kotimaassa: noin 20 miljoonan kiinalaisen eristäminen ja Wuhanin miljoonakaupungin sulkeminen ovat toimia, joita olisi vaikea kuvitella Euroopassa. Kiinan totalitaarinen järjestelmä siihen pystyy. Kiinan ongelma on, jälleen kerran, luottamus.

Luottavatko Kiinan naapurit, kauppakumppanit ja koko globaali talous siihen, että jättiläinen selättää viruksen. Nyt ei näytä hyvältä, varsinkin kun viikolla kerrottiin, että Kiinan antamissa tiedoissa viruksesta ja sen etenemisestä on ollut ainakin alkuvaiheissa myös salailun yritystä.

Ilmoituksia erilaisista kaupallisista rajoitteista tulee päivittäin. Ensimmäisenä ne iskevät lentoliikenteeseen, muun muassa British Airways ilmoitti keskeyttäneensä kaikki lentonsa Britannian ja Kiinan välillä. Ruotsalainen huonekalujätti Ikea sulkee väliaikaisesti kaikki myymälänsä Kiinassa koronaviruskriisin takia. Ikealla on Kiinassa 30 myymälää.

Eilen Venäjä ilmoitti sulkevansa Kiinan vastaisen rajansa. Kriisi hidastaa melko varmasti Kiinan talouskasvua alkuvuoden aikana.

Kiinan kannalta koronavirus iski pahaan saumaan eli juuri kun pitkässä kauppasodassa Yhdysvaltain kanssa saatiin aikaiseksi jonkinlainen välirauha. Hyvässä muistissa ovat Hongkongin levottomuudet.

Viruspaniikkia tähän ei enää olisi tarvittu.

Viime vuosina esiintyneet tautitapaukset SARS ja MERS sekä luonnonkatastrofit ovat loppujen lopuksi horjuttaneet globaalin talouden markkinoita vähän tai vaikutukset ovat olleet lyhytaikaisia.

Koronavirus ei tule tekemään poikkeusta. Kiinan mittakaavassa tartuntojen määrä on vähäinen ja muuallakin eristykseen on joutunut yksittäisiä tapauksia. Virusta voi torjua kuten tavallista flunssaakin; käsihygienialla. Kyse on kuitenkin viruksesta, johon ei ole rokotetta, ja se tekee siitä ihmisten mielissä uhkaavamman kuin mitä se onkaan.

Tieto viruksesta kulkee nopeasti, myös väärä tieto.

Ja tämä voi itse asiassa olla Kiinan ja koko maailman kannalta se kaikkein ratkaisevin uhkakuva.